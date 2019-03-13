Mustafa Cengiz: "Ben kimseye köfte demedim"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Divan Kurulu'nda kimseye köfte demedim. Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz. Ben kendime köfte derim, sizlere demem." dedi.
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