Moussa Sow: Galatasarayda oynamayı çok isterim - Galeri - Fotomaç
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Moussa Sow: "Galatasaray'da oynamayı çok isterim"
Fenerbahçe'de oynadığı futbolla sarı lacivertli taraftarın gönlünü kazanan Moussa Sow'dan flaş bir çıkış geldi.
8 Ocak 2019 Salı, 08:54:01
Güncelleme: 08:55:13
Transfer döneminin resmi olarak başlamasının ardından kendisine kulüp arayan Moussa Sow Galatasaray'ın kapısını çaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak Bursaspor'da kiralık oynayan Moussa Sow, Dubai'deki kulübü Shabbab tarafından sözleşmesi feshedilerek serbest bırakıldı.
ERSUN YANAL SOW'U İSTEMEDİ
2014 yılında yaşanan tarihi şampiyonluğun mimarlarından biri olan Moussa Sow ilk olarak Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
"İHTİYACIMIZ YOK"
Senegalli forvet, Sarı-Laciverti yönetim ile temasa geçerek "Dönmek istiyorum" dedi. Ancak Ersun Yanal, "İhtiyacımız yok" raporunu verince 32 yaşındaki futbolcunun transferi gündemden kalktı.
32 yaşındaki Senegalli forvet, Fenerbahçe'den olumsuz cevap aldıktan sonra menajerler aracılığıyla Galatasaray'a haber yolladı.