Moussa Sow: Galatasarayda oynamayı çok isterim - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Moussa Sow: "Galatasaray'da oynamayı çok isterim"

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla sarı lacivertli taraftarın gönlünü kazanan Moussa Sow'dan flaş bir çıkış geldi.

8 Ocak 2019 Salı, 08:54:01 Güncelleme: 08:55:13
Moussa Sow: Galatasarayda oynamayı çok isterim

Transfer döneminin resmi olarak başlamasının ardından kendisine kulüp arayan Moussa Sow Galatasaray'ın kapısını çaldı.

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Moussa Sow: Galatasarayda oynamayı çok isterim

Son olarak Bursaspor'da kiralık oynayan Moussa Sow, Dubai'deki kulübü Shabbab tarafından sözleşmesi feshedilerek serbest bırakıldı.

Moussa Sow: Galatasarayda oynamayı çok isterim

ERSUN YANAL SOW'U İSTEMEDİ

2014 yılında yaşanan tarihi şampiyonluğun mimarlarından biri olan Moussa Sow ilk olarak Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Moussa Sow: Galatasarayda oynamayı çok isterim

"İHTİYACIMIZ YOK"

Senegalli forvet, Sarı-Laciverti yönetim ile temasa geçerek "Dönmek istiyorum" dedi. Ancak Ersun Yanal, "İhtiyacımız yok" raporunu verince 32 yaşındaki futbolcunun transferi gündemden kalktı.

Moussa Sow: Galatasarayda oynamayı çok isterim

32 yaşındaki Senegalli forvet, Fenerbahçe'den olumsuz cevap aldıktan sonra menajerler aracılığıyla Galatasaray'a haber yolladı.

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