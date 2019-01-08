Galatasaray rotasını Stefan Johansene çevirdi - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray rotasını Stefan Johansen'e çevirdi
Orta alan takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim gözünü Norveçli yıldız Stefan Johansen'e dikti.
8 Ocak 2019 Salı, 08:25:52
Güncelleme: 08:29:31
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta transferle ilgili yaptığı açıklamada orta sahaya oyuncu baktıklarını söylemişti.
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Bunun ardından sarı kırmızılı kulübün Norveçli 8 numara Stefan Johansen'le ilgilendiği öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Fulham'da bu sezon 13 maçta görev yapan Johansen 2016 yazında Galatasaray'ın gündemine girmiş, vatandaşı Linnes kendisi için olumlu referans vermişti.
Ancak 1991 doğumlu merkez orta saha oyuncusu o dönem Celtic'ten Fulham'ın yolunu tuttu.
Kiralık dönen Ndiaye'nin performansından memnun olmayan Galatasaray, Fulham'la sözleşmesinde sezon sonunda geçerli opsiyon bulunan Johansen'in mali şartlarını araştırmaya başladı.