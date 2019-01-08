Galatasaray rotasını Stefan Johansene çevirdi - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray rotasını Stefan Johansen'e çevirdi

Orta alan takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim gözünü Norveçli yıldız Stefan Johansen'e dikti.

8 Ocak 2019 Salı, 08:25:52 Güncelleme: 08:29:31
Galatasaray rotasını Stefan Johansene çevirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta transferle ilgili yaptığı açıklamada orta sahaya oyuncu baktıklarını söylemişti.

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Galatasaray rotasını Stefan Johansene çevirdi

Bunun ardından sarı kırmızılı kulübün Norveçli 8 numara Stefan Johansen'le ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray rotasını Stefan Johansene çevirdi

Sabah'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Fulham'da bu sezon 13 maçta görev yapan Johansen 2016 yazında Galatasaray'ın gündemine girmiş, vatandaşı Linnes kendisi için olumlu referans vermişti.

Galatasaray rotasını Stefan Johansene çevirdi

Ancak 1991 doğumlu merkez orta saha oyuncusu o dönem Celtic'ten Fulham'ın yolunu tuttu.

Galatasaray rotasını Stefan Johansene çevirdi

Kiralık dönen Ndiaye'nin performansından memnun olmayan Galatasaray, Fulham'la sözleşmesinde sezon sonunda geçerli opsiyon bulunan Johansen'in mali şartlarını araştırmaya başladı.

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