Monaco'dan son dakika Onyekuru kararı! Galatasaray...

İlk yarıda son haftalara girilirken transfer hareketliliği iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katarak yepyeni isimlerle lige start veren Galatasaray'da, ligin ilk yarısında işler istenildiği gibi gitmiyor. İkinci yarıya yapacağı transferlerle daha güçlü bir şekilde başlamak isteyen Galatasaray'ın ilk hedefi daha öncede sarı-kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru. Nijeryalı orta saha için Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. Monaco, ocak ayında yeniden Galatasaray'a döneceği konuşulan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...