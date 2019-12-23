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Galatasaray'a 23'lük süper yetenek! İşte yeni Drogba...
Galatasaray, Ocak transferi için golcü bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Sarı-kırmızılılar, hücum hattında Radamel Falcao, Ryan Babel, Belhanda, Feghouli gibi isimlerin yanına genç ve patlamayı bekleyen bir yeteneği kadrosuna katmak için girişimlere başladı... Fransa'dan yankı bulan bu operasyonun detayları deşifre oldu... İşte Galatasaraylı taraftarları heyecana boğacak son dakika transfer gelişmesi! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
23 Aralık 2019 Pazartesi 17:55 Güncelleme: 23.12.2019 18:09
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Terim, konu ile ilgili yaptığı açıklamda oyuncularının oynadığı oyuna dair üzgünlüğünü dile getirirken, "Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz. Ne yapabilirsek onu yapacağız. Ekonomimiz el verdiği sürece. Umarım düşüncelerimizi planlarımızı uygulayabiliriz" demişti ve Ocak ayında yapılacak değişimi taraftara müjdelemişti.
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