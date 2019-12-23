Galatasaray'a 23'lük süper yetenek! İşte yeni Drogba... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Galatasaray'a 23'lük süper yetenek! İşte yeni Drogba...

Galatasaray, Ocak transferi için golcü bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Sarı-kırmızılılar, hücum hattında Radamel Falcao, Ryan Babel, Belhanda, Feghouli gibi isimlerin yanına genç ve patlamayı bekleyen bir yeteneği kadrosuna katmak için girişimlere başladı... Fransa'dan yankı bulan bu operasyonun detayları deşifre oldu... İşte Galatasaraylı taraftarları heyecana boğacak son dakika transfer gelişmesi! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
23 Aralık 2019 Pazartesi 17:55 Güncelleme: 23.12.2019 18:09
Galatasaray 23'lük Drogba'yı buldu! Tam 19 maç 17 gol...

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında depaslamanda Göztepe ile karşılaşan ve İzmir'den mağlubiyetle dönen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı...

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Galatasaray 23'lük Drogba'yı buldu! Tam 19 maç 17 gol...

Tuzlaspor galibiyetinin ardından yeniden yükselişe çıkmayı planlayan cimbomda işler istenildiği gibi gitmemişti...

Galatasaray 23'lük Drogba'yı buldu! Tam 19 maç 17 gol...

Yeni transferlerin yaşadığı formsuzluklar ve yenilen goller, bardağı taşıran son damla olmuştu...

Galatasaray 23'lük Drogba'yı buldu! Tam 19 maç 17 gol...

Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a transfer talebinde bulunmuş ve büyük bir operasyon yapacağının sinyalini vermişti!

Galatasaray 23'lük Drogba'yı buldu! Tam 19 maç 17 gol...

Terim, konu ile ilgili yaptığı açıklamda oyuncularının oynadığı oyuna dair üzgünlüğünü dile getirirken, "Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz. Ne yapabilirsek onu yapacağız. Ekonomimiz el verdiği sürece. Umarım düşüncelerimizi planlarımızı uygulayabiliriz" demişti ve Ocak ayında yapılacak değişimi taraftara müjdelemişti.

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