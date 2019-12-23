Galatasaray'a 23'lük süper yetenek! İşte yeni Drogba...

Terim, konu ile ilgili yaptığı açıklamda oyuncularının oynadığı oyuna dair üzgünlüğünü dile getirirken, "Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz. Ne yapabilirsek onu yapacağız. Ekonomimiz el verdiği sürece. Umarım düşüncelerimizi planlarımızı uygulayabiliriz" demişti ve Ocak ayında yapılacak değişimi taraftara müjdelemişti.