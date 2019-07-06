Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, radikal bir karar alarak 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mehmet Topal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan tecrübeli futbolcunun adı eski takımı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı. Beklenmedik bir şekilde Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki futbolcunun yeni takımına imzayı attığı iddia edildi...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 11:34
Güncelleme: 06.07.2019 11:34
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.
Sezonun sona ermesinin ardından Matiheu Valbuena, Roberto Soldado, Roman Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayıran Kanarya'da son olarak takım kaptanlarından Mehmet Topal'ın sözleşmesi feshedilmişti.
Ani bir kararla Fenerbahçe'den ayrılan ve şu anda transfer görüşmeleri yapan Mehmet Topal'a 3 İspanyol kulübü talip oldu.
Adı sık sık Galatasaray ve Beşiktaş ile anılsa da kariyerine yurtdışında devam etmek isteyen 33 yaşındaki orta sahanın Valladolid, Alaves ve Real Betis'le dirsek teması halinde olduğu öğrenildi.