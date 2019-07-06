Mehmet Topal imzayı atıyor! Galatasaray...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, radikal bir karar alarak 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mehmet Topal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan tecrübeli futbolcunun adı eski takımı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı. Beklenmedik bir şekilde Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki futbolcunun yeni takımına imzayı attığı iddia edildi...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 11:34 Güncelleme: 06.07.2019 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





