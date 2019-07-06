Mehmet Topal imzayı atıyor! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Mehmet Topal imzayı atıyor! Galatasaray...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, radikal bir karar alarak 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mehmet Topal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan tecrübeli futbolcunun adı eski takımı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı. Beklenmedik bir şekilde Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki futbolcunun yeni takımına imzayı attığı iddia edildi...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 11:34 Güncelleme: 06.07.2019 11:34
Mehmet Topal imzayı atıyor! Galatasaray...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Mehmet Topal imzayı atıyor! Galatasaray...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

Mehmet Topal imzayı atıyor! Galatasaray...

Sezonun sona ermesinin ardından Matiheu Valbuena, Roberto Soldado, Roman Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayıran Kanarya'da son olarak takım kaptanlarından Mehmet Topal'ın sözleşmesi feshedilmişti.

Mehmet Topal imzayı atıyor! Galatasaray...

Ani bir kararla Fenerbahçe'den ayrılan ve şu anda transfer görüşmeleri yapan Mehmet Topal'a 3 İspanyol kulübü talip oldu.

Mehmet Topal imzayı atıyor! Galatasaray...

Adı sık sık Galatasaray ve Beşiktaş ile anılsa da kariyerine yurtdışında devam etmek isteyen 33 yaşındaki orta sahanın Valladolid, Alaves ve Real Betis'le dirsek teması halinde olduğu öğrenildi.

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