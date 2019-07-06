Galatasaraylı Mitroglou'nun istekleri çıldırttı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da Mitroglou krizi yaşanmaya devam ediyor. Kadroda düşünülmeyen golcü futbolcuya "Kendine kulüp bul" densede Yunan forvet bu çağrıya cevap vermemiş ve takımda kalmaya karar vermişti. Bu gelişmelerin ardından Kostas Mitroglou'na Yunan ekibi Olympiakos talip oldu. Mitroglou ülkesine dönmeye sıcak baksada isteklerinden bir türlü vazgeçmiyor. Yunan forvetin bu istekleri Galatasaraylı yöneticileri resmen çileden çıkardı. İşte ayrıntılar...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 11:31 Güncelleme: 06.07.2019 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





