Galatasaraylı Mitroglou'nun istekleri çıldırttı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da Mitroglou krizi yaşanmaya devam ediyor. Kadroda düşünülmeyen golcü futbolcuya "Kendine kulüp bul" densede Yunan forvet bu çağrıya cevap vermemiş ve takımda kalmaya karar vermişti. Bu gelişmelerin ardından Kostas Mitroglou'na Yunan ekibi Olympiakos talip oldu. Mitroglou ülkesine dönmeye sıcak baksada isteklerinden bir türlü vazgeçmiyor. Yunan forvetin bu istekleri Galatasaraylı yöneticileri resmen çileden çıkardı. İşte ayrıntılar...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 11:31
Güncelleme: 06.07.2019 11:31
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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Kostas Mitroglou krizi bitmek bilmiyor.
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Galatasaray yönetimi Yunan golcüye "Kendine kulüp bul" desene Mitroglou bu çağrıya cevap vermedi.
1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Yunan futbolcu ile Olympiakos ilgileniyor.
Bu gelişmeler Galatasaray yönetimini sevindirse de bu kez Mitroglou'nun istekleri çileden çıkardı. İşte detaylar...
Olympiakos ile flört eden Kostas Mitroglou, yıllık maaşının yanında yan ödemeleri de yeni sözleşmesinde görmek istiyor.