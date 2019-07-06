Galatasaray'da transfer beklenirken ayrılık rüzgarı! İşte o 7 isim

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray, bonservisi elinde olan futbolculara tek tek imza attırmıştı. Ancak UEFA ile yaptığı anlaşma gereği gelir elde ettiği bonservis bedeli kadar oyuncu transfer edebilecek olan sarı-kırmızılılar, Diagne'nin tutumundan sonra büyük hayal kırıklığı yaşadı. Galatasaray, bu doğrultuda bazı yıldız isimleriyle yolları ayırma kararı alabilir...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 10:14 Güncelleme: 06.07.2019 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





