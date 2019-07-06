Galatasaray'da transfer beklenirken ayrılık rüzgarı! İşte o 7 isim - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da transfer beklenirken ayrılık rüzgarı! İşte o 7 isim

Galatasaray'da transfer beklenirken ayrılık rüzgarı! İşte o 7 isim

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray, bonservisi elinde olan futbolculara tek tek imza attırmıştı. Ancak UEFA ile yaptığı anlaşma gereği gelir elde ettiği bonservis bedeli kadar oyuncu transfer edebilecek olan sarı-kırmızılılar, Diagne'nin tutumundan sonra büyük hayal kırıklığı yaşadı. Galatasaray, bu doğrultuda bazı yıldız isimleriyle yolları ayırma kararı alabilir...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 10:14 Güncelleme: 06.07.2019 10:14
Galatasaray'da transfer beklenirken ayrılık rüzgarı! İşte o 7 isim

Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullandığı için transfer dönemine eksi 4.3 milyon Euro bütçe ile giren Galatasaray'da yeni hamleler için oyuncu satışı yapılması gerekiyor.

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Galatasaray'da transfer beklenirken ayrılık rüzgarı! İşte o 7 isim

Masada duran hamleler var ve özellikle Diagne'nin takımda kalmak istemesi ve gelen üç teklifi de reddetmesi Galatasaray'ı alternatif planlar yapmaya itiyor.

Galatasaray'da transfer beklenirken ayrılık rüzgarı! İşte o 7 isim

İşta Galatasaray'da satışıyla kulübe para kazandırabilecek 7 isim;

Galatasaray'da transfer beklenirken ayrılık rüzgarı! İşte o 7 isim

YOUNES BELHANDA
Devre arasında tekliflere rağmen Fatih Terim'in şampiyonluk adına transferine izin vermediği Younes Belhanda, 5 milyon euro yıllık maaş kazanmaması durumunda transfere kapıları kapatıyor.

Galatasaray'da transfer beklenirken ayrılık rüzgarı! İşte o 7 isim

Faslı yıldızın hayali olan La Liga'dan iyi bir teklif alması durumunda ise fedakarlık yapabileceği konuşuluyor.

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