Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'nın Seefeld kasabasında yaptığı hazırlık kampında önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcudan bir de Fenerbahçe mesajı geldi. İşte Marcao'nun açıklamalarından satır başları... Galatasaray son dakika haberleri...
27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:18
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Portekiz'in Chaves takımından transfer edilen Marcao, "Buraya gelişim kolay olmadı. Portekiz'de küme düşmemeye oynayan bir takımdan Türkiye'de şampiyonluğa oynayan bir takıma geliyorsunuz.
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Ancak ben hayatımda her şeyi fedakarlıklar yaparak ve çok çalışarak elde ettim. Bunu da aynı şekilde. Tanrıya şükürler olsun ki bana çok yardımcı oldu ve buralara kadar geldim." diye konuştu.
Teknik direktör Fatih Terim'in kendisine güvendiğini aktaran Marcao, "Gelişmeye ve her gün öğrenmeye devam ediyorum.
Daha çok çalışıyorum. Burada en büyük teşekkürü hocama etmeliyim. Bana güvendi, izledi ve Galatasaray'a getirdi.
Galatasaray'a gelmek, kariyerimde inanılmaz büyük bir adımdı. Bu adımı da hocam sayesinde attım.