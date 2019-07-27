Fatih Terim Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi!
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşma birçok konuya değinmişti. Sarı-Lacivertliler'in başkanı yaptığı açıklamada Galatasaray ve Fatih Terim'e de göndermelerde bulunmuştu. Fatih Terim'den Ali Koç'un bu açıklamalarına cevap geldi. İşte detaylar...
27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:40
Güncelleme: 27.07.2019 18:40
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda konuşma gerçekleşmiş, UEFA'dan gelen ceza hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, Galatasaray ve Fatih Terim'e de göndermede bulunmuştu.
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Ali Koç yaptığı açıklamada "Rakiplerimizden birinin başkanının kampanyamıza dil uzatması, kendi takımının hocasını göstererek kinayeli ve yakışıksız konuşmasını üzülerek izledik."
"O seviyeye düşmeyeceğiz. Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz henüz bitmedi."
"Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu, insanların kayrıldığında kaynakların nasıl heba edildiğini daha iyi anlayacaksınız. Bu durumun mahkemeye bile gitmemesi söz konusuydu."
"Detaylarını yönetim kurulu üyemiz Alper Bey yakın zamanda basına aktaracak. İnşallah rakiplerimiz de bir gün bizler gibi bir kampanya etrafında kenetlenebilir."