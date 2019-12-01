Maçın en iyisi de en kötüsü de Galatasaray'dan!

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Sörloth ve Nagatomo'nun karşılıklı golleriyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. OPTA verilerine göre maçın yıldızı Galatasaray'dan çıkarken yine oynadığı süreye göre en kötü performans sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusundan geldi. İşte OPTA verilerine göre Trabzonspor - Galatasaray maçının futbolcu puanlaması...
1 Aralık 2019 Pazar 22:12
Güncelleme: 01.12.2019 22:12
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Trabzonspor ile Galatasaray mücadele düzeyi yüksek maçta karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bordo-mavili takım 1-0 öne geçtiği maçta 90'da kalesinde şok bir gol gördü ve 1 puanla yetindi.
Trabzonspor - Galatasaray maçının oyuncu puanlamasını OPTA verilerine göre derledik.
İşte karşılaşmada öne çıkan isimler ve beklentinin altında kalan futbolcular...