Maçın en iyisi de en kötüsü de Galatasaray'dan! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Maçın en iyisi de en kötüsü de Galatasaray'dan!

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Sörloth ve Nagatomo'nun karşılıklı golleriyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. OPTA verilerine göre maçın yıldızı Galatasaray'dan çıkarken yine oynadığı süreye göre en kötü performans sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusundan geldi. İşte OPTA verilerine göre Trabzonspor - Galatasaray maçının futbolcu puanlaması...
1 Aralık 2019 Pazar 22:12 Güncelleme: 01.12.2019 22:12
Maçın en iyisi de en kötüsü de Galatasaray'dan!


Trabzonspor ile Galatasaray mücadele düzeyi yüksek maçta karşı karşıya geldi.

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Maçın en iyisi de en kötüsü de Galatasaray'dan!

Bordo-mavili takım 1-0 öne geçtiği maçta 90'da kalesinde şok bir gol gördü ve 1 puanla yetindi.

Maçın en iyisi de en kötüsü de Galatasaray'dan!

Trabzonspor - Galatasaray maçının oyuncu puanlamasını OPTA verilerine göre derledik.

Maçın en iyisi de en kötüsü de Galatasaray'dan!

İşte karşılaşmada öne çıkan isimler ve beklentinin altında kalan futbolcular...


Maçın en iyisi de en kötüsü de Galatasaray'dan!

Uğurcan Çakır - Trabzonspor | 5.9


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