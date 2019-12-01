Fatih Terim'den maç sonu flaş sözler: Benden özür diledi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer Sörloth'un attığı golle öne geçse de sarı-kırmızılıların 90'ıncı dakikasında Nagatomo'nun attığı gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor puanını 23 yaparken Galatasaray 20 puana yükseldi. Zorlu karşılaşmanın ardından her iki cepheden de önemli açıklamalar geldi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in sözleri ise dikkat çekti. İşte o açıklamalar...

1 Aralık 2019 Pazar 22:05 Güncelleme: 01.12.2019 22:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





