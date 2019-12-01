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Fatih Terim'den maç sonu flaş sözler: Benden özür diledi
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer Sörloth'un attığı golle öne geçse de sarı-kırmızılıların 90'ıncı dakikasında Nagatomo'nun attığı gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor puanını 23 yaparken Galatasaray 20 puana yükseldi. Zorlu karşılaşmanın ardından her iki cepheden de önemli açıklamalar geldi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in sözleri ise dikkat çekti. İşte o açıklamalar...
1 Aralık 2019 Pazar 22:05
Güncelleme: 01.12.2019 22:07
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Fatih Terim'den maç sonu flaş sözler: Benden özür diledi
EMRE MOR: Yüzde 100 penaltı yapıldı bana. Sahada emindim, içeride bir kez daha izleyince daha da emin oldum. Rakibi geçtim ve rakibi geçtikten sonra ayağıma vurdu.
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Fatih Terim'den maç sonu flaş sözler: Benden özür diledi
Şiddettin önemi yok, dengemi kaybettim ve düştüm. VAR bu pozisyonlar için var, niye VAR'a gitmedi, anlamadım" dedi.
Fatih Terim'den maç sonu flaş sözler: Benden özür diledi
Daha iyi oynadıklarını belirten Emre Mor, "3 puanı hak eden taraf bizdik. İyi oynadık, pozisyonlara girdik.
Fatih Terim'den maç sonu flaş sözler: Benden özür diledi
Maçı hissetmek çok kolay olmuyor ama sahada kaldığım dakikalarda elimden geleni yaptım. Etkili olduğumu düşünüyorum.
Fatih Terim'den maç sonu flaş sözler: Benden özür diledi
MARCAO: Rakip forvet attığı golden önce beni itti, kesinlikle fauldü. Hakeme gittim söyledim ama takdir hakkını böyle kullandı.