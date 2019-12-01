Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e flaş tepki! "Pochettino bile gönderildi"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Fatih Terim kadroda yaptığı tercihler ile alakalı sosyal medyada taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı. İşte sosyal medyada Fatih Terim tepkileri...

1 Aralık 2019 Pazar 21:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





