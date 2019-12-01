HaberlerGaleriGalatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e flaş tepki! "Pochettino bile gönderildi"
Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e flaş tepki! "Pochettino bile gönderildi"
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Fatih Terim kadroda yaptığı tercihler ile alakalı sosyal medyada taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı. İşte sosyal medyada Fatih Terim tepkileri...
1 Aralık 2019 Pazar 21:36
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karşılaşmada perdeyi açan gol Alexander Sörloth'tan gelirken, Cimbom 1 puanı 90. dakikada Nagatomo'nun attığı golle hanesine yazdırdı.
Sarı-kırmızılı teknik direktör Fatih Terim'in kadroda bazı isimlere şans vermesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.