Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e flaş tepki! 'Pochettino bile gönderildi' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e flaş tepki! "Pochettino bile gönderildi"

Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e flaş tepki! "Pochettino bile gönderildi"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Fatih Terim kadroda yaptığı tercihler ile alakalı sosyal medyada taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı. İşte sosyal medyada Fatih Terim tepkileri...
1 Aralık 2019 Pazar 21:36
Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e flaş tepki! Pochettino bile gönderildi

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu.

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Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e flaş tepki! Pochettino bile gönderildi

Karşılaşmada perdeyi açan gol Alexander Sörloth'tan gelirken, Cimbom 1 puanı 90. dakikada Nagatomo'nun attığı golle hanesine yazdırdı.

Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e flaş tepki! Pochettino bile gönderildi

Sarı-kırmızılı teknik direktör Fatih Terim'in kadroda bazı isimlere şans vermesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e flaş tepki! Pochettino bile gönderildi

İŞTE SOSYAL MEDYADA FATİH TERİM TEPKİLERİ

Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e flaş tepki! Pochettino bile gönderildi
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