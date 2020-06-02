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Kurtuluş reçetesi hazır! Galatasaray'dan 20 milyon euro'luk plan
Corona virüsü salgını sonrası futbolda yaşanan mali kriz nedeniyle Galatasaray'da operasyon başladı. Transfer ve maaş bütçesinde küçülmeye giden sarı-kırmızılı ekip, iki yıldız futbolcusundan 10'ar milyon euro elde ederek krizden kurtulmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
2 Haziran 2020 Salı 06:44
Güncelleme: 02.06.2020 06:44
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Dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
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Bir yandan transfer ve maaş bütçesini düşürerek yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan rahatlamak adına oyuncu göndermeyi planlıyor.
Cimbom'da en yüksek maaş alan oyunculardan ikisi Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda için ise karar verildi. Yönetim, Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinden teklifler alan iki oyuncunun da bonservisini 10'ar milyon Euro olarak belirledi.
Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, Feghouli ve Belhanda'nın satışından 20 milyon Euro elde ederek rahat bir nefes almak istiyor.
İKİSİNE DE TEKLİFLER VAR
Belhanda'yıSuudi ekipleri Al Hilal ile Al Ittihad'ın uzun bir süredir izlediği biliniyor. Feghouli için de bir başka Suudi takımı, Al Nasr, bir süre önce G.Saray'ın kapısını çalımştı.