Kurtuluş reçetesi hazır! Galatasaray'dan 20 milyon euro'luk plan - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Kurtuluş reçetesi hazır! Galatasaray'dan 20 milyon euro'luk plan

Corona virüsü salgını sonrası futbolda yaşanan mali kriz nedeniyle Galatasaray'da operasyon başladı. Transfer ve maaş bütçesinde küçülmeye giden sarı-kırmızılı ekip, iki yıldız futbolcusundan 10'ar milyon euro elde ederek krizden kurtulmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

2 Haziran 2020 Salı 06:44 Güncelleme: 02.06.2020 06:44
Kurtuluş reçetesi hazır! Galatasaray'dan 20 milyon euro'luk plan

Dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

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Kurtuluş reçetesi hazır! Galatasaray'dan 20 milyon euro'luk plan

Bir yandan transfer ve maaş bütçesini düşürerek yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan rahatlamak adına oyuncu göndermeyi planlıyor.

Kurtuluş reçetesi hazır! Galatasaray'dan 20 milyon euro'luk plan

Cimbom'da en yüksek maaş alan oyunculardan ikisi Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda için ise karar verildi. Yönetim, Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinden teklifler alan iki oyuncunun da bonservisini 10'ar milyon Euro olarak belirledi.

Kurtuluş reçetesi hazır! Galatasaray'dan 20 milyon euro'luk plan

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, Feghouli ve Belhanda'nın satışından 20 milyon Euro elde ederek rahat bir nefes almak istiyor.

Kurtuluş reçetesi hazır! Galatasaray'dan 20 milyon euro'luk plan

İKİSİNE DE TEKLİFLER VAR

Belhanda'yı Suudi ekipleri Al Hilal ile Al Ittihad'ın uzun bir süredir izlediği biliniyor. Feghouli için de bir başka Suudi takımı, Al Nasr, bir süre önce G.Saray'ın kapısını çalımştı.

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