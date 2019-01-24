Koulouris Galatasaraya transfer oluyor mu? Açıklama geldi - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Koulouris Galatasaray'a transfer oluyor mu? Açıklama geldi
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Yunan forvet Efthymios Koulouris ile ilgili PAOK Teknik Direktörü Konstandinidis'ten açıklama geldi.
24 Ocak 2019 Perşembe, 09:05:50
Güncelleme: 09:06:41
Galatasaray'ın istediği iddia edilen Koulouris için Yunanistan'dan açıklama geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
PAOK'un takım direktörü Konstandinidis, "Galatasaray'la görüşmelerimiz Garry Rodrigues'in transferinden doğan alacağımızla ilgiliydi" dedi.
Koulouris ile ilgili ise şunları söyledi:
"Bu konuda görüşülmesi gereken mevki PAOK değil. Bizim oyuncumuz ama yıl sonuna kadar Atromitos'ta olacak. Önce o kapının zili çalınmalı"
Atromitos'ta kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Koulouris, bu sezon 20 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.