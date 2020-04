Koray Günter: Türkiye'den teklifler aldım

"İTALYA CORONA VİRÜSÜNDEN ÇOK ETKİLENDİ"

Corona virüsünden dolayı İtalya'nın çok fazla etkilendiğini söyleyen Günter, "Maalesef corona virüsü İtalya'yı her konuda etkiledi. Corona virüsü ilk ortaya çıktığında İtalya hem hasta sayısı, hem de ölü sayısı olarak yüksek rakamlara sahip. Çok üzücü bir durum. Ekonomik durumun da çok kötü olduğunu düşünüyorum. Çoğu dükkan kapalı. Marketler haricinde her yer kapalı. Bazı yerler iflas etti. Yürüyüş yaparken dükkanların kapalı olduğunu görüyorum. Çok üzücü bir durum. Bir hafta önce sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. İnsanlar maske takarak dışarıyı çıkabiliyor. Umarım en kısa zamanda her şey eski haline dönebilir" dedi.