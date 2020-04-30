Koray Günter: Türkiye'den teklifler aldım

"TÜRKİYE'YE ERKEN GELDİM"

Türkiye'ye genç yaşta geldiğini ve yaşadığı sakatlıklarla birlikte form tutamadığını dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'ye gelmek benim için biraz erken oldu. 1-2 yıl daha başka bir kulüpte oynayıp, süreklilik bulduktan ve güçlendikten sonra Galatasaray'a gitseydim orada çok farklı bir zaman geçirebilirdim. Ama bunu kimse bilemez bu benim düşüncem. Öyle olsaydı biraz daha farklı bir zaman geçirebilirdim. Sonrasında da çok talihsiz bir sakatlık geçirdim. Daha sonra da süreklilik bulamadım ve sonra ayrıldım. Her zaman kendimi geliştirme hedefindeyim. İlk ve en önemli hedefim bu. Sonrasında da Avrupa'nın büyük takımlarında forma giymek istiyorum" diye konuştu.