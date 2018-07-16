Kolombiyalı efsane Carlos Valderrama: Yerry Mina Galatasaraya gitmeli - Galeri - Fotomaç
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Kolombiyalı efsane Carlos Valderrama: "Yerry Mina Galatasaray'a gitmeli"
16 Temmuz 2018 Pazartesi, 19:23:43
Güncelleme: 19:24:39
Kolombiyalı efsane Carlos Valderrama: "Yerry Mina Galatasaray'a gitmeli"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptığı, "Yerry Mina'yı istiyorum" açıklaması Kolombiya'da gündem maddesi oldu. Ülkenin en büyük gazetesi El Espectador, Terim'in sözlerini manşete taşıdı.
Kolombiyalı efsane Carlos Valderrama: "Yerry Mina Galatasaray'a gitmeli"
Kolombiya futbolunun efsane futbolcularından Carlos Valderrama ise ilginç bir yorumda bulundu.
Kolombiyalı efsane Carlos Valderrama: "Yerry Mina Galatasaray'a gitmeli"
Radio Caracol'a konuşan Valderrama, Mina için, "Premier Lig ilgi çekici bir arena. Ama bana göre Şampiyonlar Ligi kesinlikle daha değerli. Yerry bence orta sıraları zorlayan Everton'ı seçmemeli" dedi.
Kolombiyalı efsane Carlos Valderrama: "Yerry Mina Galatasaray'a gitmeli"
ORADA FATİH TERİM GERÇEĞİ VAR
Valderrama, "Everton gibi orta sıra takımına gitmek yerine herkesin yetiştiriciliğini bildiği Terim'in Galatasaray'ına gitmesini tercih ederim" sözlerini kullandı.
Kolombiyalı efsane Carlos Valderrama: "Yerry Mina Galatasaray'a gitmeli"
Öte yandan Barcelona Sportif Direktörü Abidal, "Yerry Mina transferi ile iligili bir şey söyleyemem. Harika bir Dünya Kupası geçirdi ona güveniyoruz. Ancak transferde her şey olabilir" demişti.