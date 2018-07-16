Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada

    16 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:28:57 Güncelleme: 01:30:19
    Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada
    • 1
    • 6
    Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada

    Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Emre Akbaba için bastırıyor.

    Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada
    • 2
    • 6
    Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada

    Yönetim, orta alana solak bir futbolcu isteyen Terim'in gözdesi olan genç yıldızla her konuda anlaşmış durumda...

    Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada
    • 3
    • 6
    Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada

    Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar pürüzleri gidermeye çalışıyor.

    Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada
    • 4
    • 6
    Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada

    1 yıl sonra serbest kalacak

    Yönetim, sözleşmesi 2019'da bitecek olan Emre için 2 milyon Euro'nun yanı sıra Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal'ı önerdi. Alanya 3.5 milyon Euro isterken, Tolga konusunda da sıkıntı yaşanıyor.

    Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada
    • 5
    • 6
    Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada

    Aynı parayı talep ediyor

    Bu sezon 2 milyon Euro ücret alacak olan Tolga aynı parayı gideceği takımdan da istiyor. Alanya ise bu rakamı ödeyemeyeceğini belirtiyor. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle Tolga'yı ikna için uğraşıyor.

    Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada
    • 6
    • 6
    Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada

    Emre de kolaylık istiyor

    Yönetim, gurbetçi futbolcuyu ikna etmesi halinde teklifini 3 milyon Euro'ya çıkarıp işi bitirmeyi düşünüyor. Emre Akbaba da kulübüyle sürekli görüşerek transferinde kolaylık gösterilmesini talep ediyor.

    (Takvim)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN