Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada

Aynı parayı talep ediyor

Bu sezon 2 milyon Euro ücret alacak olan Tolga aynı parayı gideceği takımdan da istiyor. Alanya ise bu rakamı ödeyemeyeceğini belirtiyor. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle Tolga'yı ikna için uğraşıyor.