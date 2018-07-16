Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada
16 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:28:57
Güncelleme: 01:30:19
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Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada
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Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Emre Akbaba için bastırıyor.
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada
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Yönetim, orta alana solak bir futbolcu isteyen Terim'in gözdesi olan genç yıldızla her konuda anlaşmış durumda...
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada
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Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar pürüzleri gidermeye çalışıyor.
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada
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1 yıl sonra serbest kalacak
Yönetim, sözleşmesi 2019'da bitecek olan Emre için 2 milyon Euro'nun yanı sıra Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal'ı önerdi. Alanya 3.5 milyon Euro isterken, Tolga konusunda da sıkıntı yaşanıyor.
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada
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Aynı parayı talep ediyor
Bu sezon 2 milyon Euro ücret alacak olan Tolga aynı parayı gideceği takımdan da istiyor. Alanya ise bu rakamı ödeyemeyeceğini belirtiyor. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle Tolga'yı ikna için uğraşıyor.
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba için masada
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Emre de kolaylık istiyor
Yönetim, gurbetçi futbolcuyu ikna etmesi halinde teklifini 3 milyon Euro'ya çıkarıp işi bitirmeyi düşünüyor. Emre Akbaba da kulübüyle sürekli görüşerek transferinde kolaylık gösterilmesini talep ediyor.