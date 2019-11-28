Kolasinac'tan Galatasaray açıklaması!

Arsenal'in yıldız futbolcusu Kolasinac, Mesut Özil ile birlikte gasp girişimine maruz kalmış ve cesur tavırları ile saldırganları püskürtmeyi başarmıştı. Bosna Hersekli futbolcu yaşanan bu olayla ilgili açıklama yaparken Schalke forması giydiği dönemde Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maç hakkında önemli ifadeler kullandı.
28 Kasım 2019 Perşembe 19:05
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İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in formasını giyen Sead Kolasinac, gasp girişimi ve Galatasaray maçı hakkında konuştu.
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Geçtiğimiz aylarda takım arkadaşı Mesut Özil ile birlikte gasp girişimine maruz kalan ancak cesur davranıp saldırganları uzaklaştıran Kolasinac, yaşadığı olaya rağmen Londra'da kendisini hâlâ güvende hissettiğini söyledi.
Goal'e konuşan Kolasinac, "Mesut beni ziyarete gelmişti. Evden çıkıp arabasına doğru gittim. O sırada bir motosiklet gelip hemen yanımızda durdu. Adamlardan biri cebinden bir nesne çıkardı.
Sakin olup karşılık vermeye çalıştım. Tehlikeli bir durumdu. Zarar görmediğimiz için mutluyuz. En önemlisi bu. Artık bu konuyu unutmalıyız" diye konuştu.
Yaşananlardan sonra kendilerine koruma tahsis edildiğini de söyleyen Kolasinac, "Komik bir durum. Alışverişe gidiyorsunuz birileri sürekli sizi izliyor. Kulüple konuşulup alınmış bir güvenlik önlemiydi.