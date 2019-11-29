Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e çifte kıyak! 2 yıldız Cimbom'a - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e çifte kıyak! 2 yıldız Cimbom'a

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da kötü günler geçiyor. Bu sefer transferleri son dakikaya bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılarda çalışmalar şimdiden hız kazandı. Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe getirildiği Tottenham'dan iki yıldız gündeme alındı. Fatih Terim ve Mourinho'nun yakın arkadaşlık ilişkileri kullanılarak transferlerde mutlu sona ulaşılacak.
29 Kasım 2019 Cuma 07:24 Güncelleme: 29.11.2019 07:24
Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e çifte kıyak! 2 yıldız Cimbom'a

Tottemhan'ın başına geçen ve ilk iki maçında iki galibiyet almayı başaran Jose Mourinho, devre arasında takımı yenilemeye hazırlanırken sarı-kırmızılılar da iki oyuncuyu takibe aldı.

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Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e çifte kıyak! 2 yıldız Cimbom'a

Michael Seri veya Stevan Nzonzi'yi göndermeyi düşünen teknik heyet, orta sahayı Victor Wanyama ile güçlendirmek istiyor.

Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e çifte kıyak! 2 yıldız Cimbom'a

Kenyalı futbolcu bu sezon İngiliz ekibinde 18 kişilik kadroya girmekte zorlanıyor.

Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e çifte kıyak! 2 yıldız Cimbom'a

Tottenham'dan transfer edilmesi gündemde olan diğer isim ise defansta forma giyen Juan Foyth...

Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e çifte kıyak! 2 yıldız Cimbom'a

MOURINHO İLE BİR ARAYA GELECEKLER

Luyindama'nın sezonu kapatması sebebiyle stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom, 6 aylığına Foyth'u kiralamak istiyor.

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