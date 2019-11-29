Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e çifte kıyak! 2 yıldız Cimbom'a

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da kötü günler geçiyor. Bu sefer transferleri son dakikaya bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılarda çalışmalar şimdiden hız kazandı. Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe getirildiği Tottenham'dan iki yıldız gündeme alındı. Fatih Terim ve Mourinho'nun yakın arkadaşlık ilişkileri kullanılarak transferlerde mutlu sona ulaşılacak.

29 Kasım 2019 Cuma 07:24 Güncelleme: 29.11.2019 07:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





