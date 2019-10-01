İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın ilk ayağı bugün oynanan mücadelelerle tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray'da Fransız devi Paris Saint Germain'i sahasında ağırladı. Karşılaşmadan 1-0 yenik ayrılan temsilcimiz haftayı puansız kapattı. İşte Galatasaray'ın da mücadele ettiği A Grubu'nda güncel puan durumu.
1 Ekim 2019 Salı 23:51
Güncelleme: 01.10.2019 23:51
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Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2.haftanın ilk ayağı bugün oynanan mücadelelerle tamamlandı.
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Geçtiğimiz hafta Belçika ekiplerinden Club Brugge'a konuk olan temsilcimiz Galatasaray, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılmıştı.
Devler Ligi'ne 1 puanla başlayan temsilcimizin grubunda oynanan bir diğer maçta da Paris Saint Germain sahasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlamıştı.
3 puanı 3 golle alan Fransız devi, liderlik koltuğunun sahibi olmuştu.
Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam oynanan mücadelede Fransız devi Paris Saint Germain'i ağırladı.