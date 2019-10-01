İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ekim 2019, Salı
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İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın ilk ayağı bugün oynanan mücadelelerle tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray'da Fransız devi Paris Saint Germain'i sahasında ağırladı. Karşılaşmadan 1-0 yenik ayrılan temsilcimiz haftayı puansız kapattı. İşte Galatasaray'ın da mücadele ettiği A Grubu'nda güncel puan durumu.

1 Ekim 2019 Salı 23:51 Güncelleme: 01.10.2019 23:51
İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu!

Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2.haftanın ilk ayağı bugün oynanan mücadelelerle tamamlandı.

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İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu!

Geçtiğimiz hafta Belçika ekiplerinden Club Brugge'a konuk olan temsilcimiz Galatasaray, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılmıştı.

İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu!

Devler Ligi'ne 1 puanla başlayan temsilcimizin grubunda oynanan bir diğer maçta da Paris Saint Germain sahasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlamıştı.

İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu!

3 puanı 3 golle alan Fransız devi, liderlik koltuğunun sahibi olmuştu.

İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu!

Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam oynanan mücadelede Fransız devi Paris Saint Germain'i ağırladı.

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