İşte Real Madrid-Galatasaray muhtemel 11'leri

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında İspanyol devi Real Madrid karşısına çıkıyor. Grupta oynadığı ilk 3 mücadelede galibiyeti bulamayan Cimbom, İspanya'da bu kötü seriyi bozmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki ekibinde kadroları merakla bekleniyordu. İşte Real Madrid - Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri.
6 Kasım 2019 Çarşamba 02:04
Güncelleme: 06.11.2019 02:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray bugün yine tarihinin en önemli karşılaşmalarından birisine çıkacak. Son iki yılın şampiyonu olan ancak bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak ve Şampiyonlar Ligi'nde tamam ya da devam maçına çıkacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman Zwayer'in yöneteceği karşılaşma, 23.00'te başlayacak. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
HENÜZ GALİBİYETİ YOK Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'da Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi PSG ve üçüncü haftada da Real Madrid'e Türk Telekom Stadı'nda 1-0'lık skorlarla yenildi.
Bir puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, grubun son sırasında kaldı. Birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Real Madrid ise 4 puanla ikinci sırada yer buldu. Zorlu maçtan Galatasaray'ın mutlaka puanla ayrılması gerekiyor.
JARDEL KUPAYI GETİRDİ REAL galip gelirse, Galatasaray'ın 2. tur şansı kalmayacak. Temsilcimiz, Real Madrid ile resmi maçlarda 8 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray 3, eflatun-beyazlılar da 5 kez sahadan galip ayrıldı.