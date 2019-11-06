İşte Real Madrid-Galatasaray muhtemel 11'leri

Galatasaray bugün yine tarihinin en önemli karşılaşmalarından birisine çıkacak. Son iki yılın şampiyonu olan ancak bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak ve Şampiyonlar Ligi'nde tamam ya da devam maçına çıkacak.