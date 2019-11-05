Galatasaray antrenmanında Falcao detayı!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda hazırlıklarını tamamlarken, antrenman esnasındaki Radamel Falcao detayı objektiflerden kaçmadı.
5 Kasım 2019 Salı 22:06
Güncelleme: 05.11.2019 22:10
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın oynanacak 8 karşılaşmayla sürecek.
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A Grubu'nda bulunan temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid'e konuk olacak.
Yarın saat 23:00'da başlayacak zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekip, SantiagoBernabeuStadyumu'nda gerçekleştirdiği antremanla hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman esnasında Cimbom'daRadamelFalcao detayı gözlerden kaçmadı.
Tedavisi sebebiyle İspanya'da bulunan Kolombiyalı golcü, hazırlıklar esnasında takımla birlikte bulundu.