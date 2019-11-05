Galatasaray antrenmanında Falcao detayı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray antrenmanında Falcao detayı!

Galatasaray antrenmanında Falcao detayı!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda hazırlıklarını tamamlarken, antrenman esnasındaki Radamel Falcao detayı objektiflerden kaçmadı.
5 Kasım 2019 Salı 22:06 Güncelleme: 05.11.2019 22:10
Galatasaray antrenmanında Falcao detayı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın oynanacak 8 karşılaşmayla sürecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray antrenmanında Falcao detayı!

A Grubu'nda bulunan temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid'e konuk olacak.

Galatasaray antrenmanında Falcao detayı!

Yarın saat 23:00'da başlayacak zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekip, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antremanla hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray antrenmanında Falcao detayı!

Antrenman esnasında Cimbom'da Radamel Falcao detayı gözlerden kaçmadı.

Galatasaray antrenmanında Falcao detayı!

Tedavisi sebebiyle İspanya'da bulunan Kolombiyalı golcü, hazırlıklar esnasında takımla birlikte bulundu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN