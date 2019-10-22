İşte Galatasaray'ın yeni yengesi!

Uzun zamandır birlikte olan oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı, evlilik kararı aldı. Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı'nın, 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu Şilan Makal'a evlenme teklif ettiği öğrenildi.
22 Ekim 2019 Salı 18:39
Güncelleme: 22.10.2019 18:43
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Uzun zamandır birlikte olan oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı, evlilik kararı aldı.
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Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı'nın, 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu ŞilanMakal'a evlenme teklif ettiği öğrenildi.
ÖNÜMÜZDEKİ YAZ NİKAH VAR Geçen ay tektaşını takan ve mutlu haberi ailesiyle paylaşan Şilan Makal, düğün için şimdiden planlamalar yapmaya başladı. 26 yaşındaki ünlü oyuncu ile 29 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturacak.
KINA GECESİ İSTEMİYOR, GELİNLİĞİNİ YURT DIŞINDAN ALACAK Çiftin hayali, Şener Özbayraklı'nın memleketi olan Artvin-Borçka'da, gösterişten uzak bir kır düğünüyle evlenmek... Kına gecesi istemeyen Şilan Makal, gelinliğini ise yurt dışından alacak.
KÖY OKULLARI İÇİN KİTAP TOPLAYACAKLAR Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlayan ve yakında yüksek lisansa başlayacak olan Makal, düğünde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak.Ünlü oyuncu, düğüne katılacak davetlilerden kendileri için anlamı olan bir kitabı hediye olarak getirmelerini isteyecek. Çift, toplanacak kitapları daha sonra Artvin'in köy okullarına dağıtarak mutluluklarına çocukları da ortak edecek.