İşte Galatasaray'ın yeni yengesi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Galatasaray'ın yeni yengesi!

İşte Galatasaray'ın yeni yengesi!

Uzun zamandır birlikte olan oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı, evlilik kararı aldı. Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı'nın, 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu Şilan Makal'a evlenme teklif ettiği öğrenildi.

22 Ekim 2019 Salı 18:39 Güncelleme: 22.10.2019 18:43
İşte Galatasaray'ın yeni yengesi!

Uzun zamandır birlikte olan oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı, evlilik kararı aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Galatasaray'ın yeni yengesi!

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı'nın, 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu Şilan Makal'a evlenme teklif ettiği öğrenildi.

İşte Galatasaray'ın yeni yengesi!

ÖNÜMÜZDEKİ YAZ NİKAH VAR
Geçen ay tektaşını takan ve mutlu haberi ailesiyle paylaşan Şilan Makal, düğün için şimdiden planlamalar yapmaya başladı. 26 yaşındaki ünlü oyuncu ile 29 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturacak.

İşte Galatasaray'ın yeni yengesi!

KINA GECESİ İSTEMİYOR, GELİNLİĞİNİ YURT DIŞINDAN ALACAK
Çiftin hayali, Şener Özbayraklı'nın memleketi olan Artvin-Borçka'da, gösterişten uzak bir kır düğünüyle evlenmek... Kına gecesi istemeyen Şilan Makal, gelinliğini ise yurt dışından alacak.

İşte Galatasaray'ın yeni yengesi!

KÖY OKULLARI İÇİN KİTAP TOPLAYACAKLAR
Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlayan ve yakında yüksek lisansa başlayacak olan Makal, düğünde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak.Ünlü oyuncu, düğüne katılacak davetlilerden kendileri için anlamı olan bir kitabı hediye olarak getirmelerini isteyecek. Çift, toplanacak kitapları daha sonra Artvin'in köy okullarına dağıtarak mutluluklarına çocukları da ortak edecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN