Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi dikkat çeken detay! Muslera ile Courtouis...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu 3. maçında Galatasaray ile Real Madrid Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki, iki takımın oyuncuları bu sezon hem ligde hem Avrupa'da nasıl bir performans sergiledi? İşte Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi iki takımın muhtemel ilk 11'leri dahilinde kıyaslaması...
KALECİLER...
Muslera bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 11 maçta 990 dakika sahada kalıp 9 gol yerken Courtouis 9 maçta 765 dakika süre alıp kalesinde 12 gol gördü. Muslera Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 1 gol, Courtois ise 2 maçta kalesinde 5 gol gördü. Muslera sarı kırmızılıların en çok güvendiği isim olarak öne çıkarken Courtoius, savunma kurbanı mıdır bilinmez ama bu sezon Real Madrid'in zayıf noktası denilebilir...
STOPERLER...
Tüm kulvarlarda olmak üzere toplamda 10 maçta oynayan Luyindama skora katkı sunamasa da başarılı defansif aksiyonları ile Galatasaray'ın savunmadaki en güvendiği isim olarak öne çıkıyor. Sergio Ramos da 10 maçta forma giyerken bunlardan 1'i olan Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk golünü atmış durumda. Zaman zaman ataklara katılması ile hücum özelliği de bulunan Ramos, Real Madrid'in taktiğinin bel kemiğini oluşturuyor.
STOPERLER...
2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 maçta forma şansı bulan Marcao zaman zaman basit hatalar yapsa da cesur oyunuyla Galatasaray'ın güvendiği isimlerden. Brezilyalı oyuncunun bu sezon skora katkısı olmadı. Real Madrid'in Fransız stoperi Raphael Varane ise 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 9 maçta forma şansı buldu. Varane'ın 1 asisti (La Liga'da) bulunuyor.
SOL BEKLER...
Sarı kırmızılıların sol bekinde görev alan Nagatomo hızı ve çevikliği ile öne çıkarken bu sezon 10 maçta (2'si Şampiyonlar Ligi) forma şansı bulan Japon oyuncunun gol ya da asisti bulunmuyor. Marcelo ise 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maçta forma şansı bulurken yaptığı 1 asist var ve o da son oynanan Celta Vigo maçında...