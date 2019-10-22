Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi dikkat çeken detay! Muslera ile Courtouis...

SOL BEKLER...

Sarı kırmızılıların sol bekinde görev alan Nagatomo hızı ve çevikliği ile öne çıkarken bu sezon 10 maçta (2'si Şampiyonlar Ligi) forma şansı bulan Japon oyuncunun gol ya da asisti bulunmuyor. Marcelo ise 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maçta forma şansı bulurken yaptığı 1 asist var ve o da son oynanan Celta Vigo maçında...