İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Sürpriz transfer

Bu sezon yarıştığı iki kulvarda da istediği performansı gösteremeyen ve teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla ocak ayında takımda önemli değişiklikler yapacak olan Galatasaray'da ara transfer dönemi için somut adımlar atılmaya başlandı. Terim'in ısrarla istediği yıldız futbolcu için girişimlerini hızlandıran ve Andone ile Falcao'nun sakatlığı sonrası forvet takviyesi yapma kararı alan Cimbom'da ocak ayı ve sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

26 Kasım 2019 Salı 14:58 Güncelleme: 26.11.2019 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





