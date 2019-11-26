İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Sürpriz transfer - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Haberler Galeri İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Sürpriz transfer

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Sürpriz transfer

Bu sezon yarıştığı iki kulvarda da istediği performansı gösteremeyen ve teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla ocak ayında takımda önemli değişiklikler yapacak olan Galatasaray'da ara transfer dönemi için somut adımlar atılmaya başlandı. Terim'in ısrarla istediği yıldız futbolcu için girişimlerini hızlandıran ve Andone ile Falcao'nun sakatlığı sonrası forvet takviyesi yapma kararı alan Cimbom'da ocak ayı ve sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
26 Kasım 2019 Salı 14:58 Güncelleme: 26.11.2019 14:58
İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Sürpriz transfer

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak evindeki 41. maçlık yenilmezlik serisi son bulan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçına çevrildi.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Sürpriz transfer

Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacağı Belçika ekibini mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam etmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılarda sakatlıklar can sıkıyor.

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Sürpriz transfer

Cimbom'da Emre Akbaba, Christian Luyindama, Florin Andone, Şener Özbayraklı ve Radamel Falcao'nun sakatlıkları sürerken, Babel ve Muslera'nın durumlarının belirsizliğini koruduğu öğrenildi.

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Sürpriz transfer

Galatasaray'da sakat oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürürken, sezonun ikinci yarısında aynı sıkıntıların yaşanmaması için harekete geçildi.

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Sürpriz transfer

Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalamak isteyen Cimbom'da ara transfer döneminde 3 isimle yolları ayırma kararı alınırken, 2 yıldızın transferi için de girişimler hızlandı. İşte detaylar...

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