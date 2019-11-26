İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Sürpriz transfer
Bu sezon yarıştığı iki kulvarda da istediği performansı gösteremeyen ve teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla ocak ayında takımda önemli değişiklikler yapacak olan Galatasaray'da ara transfer dönemi için somut adımlar atılmaya başlandı. Terim'in ısrarla istediği yıldız futbolcu için girişimlerini hızlandıran ve Andone ile Falcao'nun sakatlığı sonrası forvet takviyesi yapma kararı alan Cimbom'da ocak ayı ve sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
26 Kasım 2019 Salı 14:58
Güncelleme: 26.11.2019 14:58
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Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak evindeki 41. maçlık yenilmezlik serisi son bulan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçına çevrildi.
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Türk TelekomStadı'nda ağırlayacağı Belçika ekibini mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam etmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılarda sakatlıklar can sıkıyor.
Cimbom'da Emre Akbaba, ChristianLuyindama, Florin Andone, Şener Özbayraklı ve Radamel Falcao'nun sakatlıkları sürerken, Babel ve Muslera'nın durumlarının belirsizliğini koruduğu öğrenildi.
Galatasaray'da sakat oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürürken, sezonun ikinci yarısında aynı sıkıntıların yaşanmaması için harekete geçildi.
Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalamak isteyen Cimbom'da ara transfer döneminde 3 isimle yolları ayırma kararı alınırken, 2 yıldızın transferi için de girişimler hızlandı. İşte detaylar...