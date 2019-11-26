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Galatasaray'da beklenmeyen gelişme ve 58 milyon euro! Emre Mor...
Galatasaray, FFP kıskacından dolayı bonservis yerine kiralık oyunculara yönelmişti. Yaz transfer döneminde Mbaye Diagne'yi satamadığı için transfer bütçesi oluşturamayan Galatasaray, transferde rotayı oyuncu kiralamaya çevirdi. Ancak bu da çare olmadı ve beklenmedik bir şey yaşandı. Peki, o gelişme ne? İşte Galatasaray'ı kötü gidişata sürükleyen o nedenler...
26 Kasım 2019 Salı 13:42
Güncelleme: 26.11.2019 13:58
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Galatasaray'da kötü günler yaşanmaya ve olumsuz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
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FFP kıskacında olduğu için ve bu kapsamda oyuncu satıp kasaya para koyamadığı için Galatasaray, kadroya takviye konusunu bedelsiz olarak yapmakta bulmuştu.
Gelen futbolcular ise gidenleri adeta aratarak son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray'ı memnun edemedi.
SERI İÇİN AYRILIK KARARI!
Kiralık olarak kadroya kazandırılan isimlerden biri olan Kiralık transferlerden JeanMichael Seri, 1 gol atarken asist katkısı sunamadı. Fulham'ın kabul etmesi halinde Seri'nin devre arasında geri gönderilmesi gündemde.
NZONZI YEDEĞE!
Roma'dan kiralanan Nzonzi ihtişamını kaybetti ve olumsuz performansı sonrası formayı Lemina'ya kaptırdı.