Galatasaray, FFP kıskacından dolayı bonservis yerine kiralık oyunculara yönelmişti. Yaz transfer döneminde Mbaye Diagne'yi satamadığı için transfer bütçesi oluşturamayan Galatasaray, transferde rotayı oyuncu kiralamaya çevirdi. Ancak bu da çare olmadı ve beklenmedik bir şey yaşandı. Peki, o gelişme ne? İşte Galatasaray'ı kötü gidişata sürükleyen o nedenler...