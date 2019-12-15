İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Alacağı ücret belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-0'ı da yakalayan Galatasaray, sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun üstüne 'acil transfer planı' başlatılan sarı-kırmızılılarda, imza atacak ilk futbolcu da belli oldu. İşte Galatasaray'ın yeni transferi ve sözleşme detayları...

15 Aralık 2019 Pazar 12:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





