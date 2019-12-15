İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Alacağı ücret belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Alacağı ücret belli oldu

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Alacağı ücret belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-0'ı da yakalayan Galatasaray, sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun üstüne 'acil transfer planı' başlatılan sarı-kırmızılılarda, imza atacak ilk futbolcu da belli oldu. İşte Galatasaray'ın yeni transferi ve sözleşme detayları...
15 Aralık 2019 Pazar 12:40
İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Alacağı ücret belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

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İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Alacağı ücret belli oldu

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci devreye hızlı başlayan Galatasaray Feghouli ve Belhanda ile aradığı golleri bulmuştu.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Alacağı ücret belli oldu

Orgill'in kırmızı kartının ardından maçın farka gitmesi beklenirken Ankaragücü, maçın son anlarında iki gol birden buldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Alacağı ücret belli oldu

Aslan böylelikle ligdeki kötü gidişatını sürdürürken, konuk ekip Ankaragücü 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi...

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Alacağı ücret belli oldu

'KADRO DIŞI'LAR BAŞLIYOR

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında yine transfer dönemini işaret eden Terim, yapılacak operasyonun sinyallerini vermişti.

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