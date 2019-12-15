Galatasaray'dan Nzonzi'ye ağır ceza! İkinci kez yapınca...

Galatasaray'da herkes Steven Nzonzi'nin süresiz kadro dışı bırakılmasını konuşmaya devam ederken bir kriz daha yaşandı... Roma'ya geri gönderilmesine karar verilen Nzonzi, kendi ipini çekti. Yedek kalmayı hiçbir zaman kabullenmeyen Fransız futbolcu, son idmanda yaptığı hareketle bardağı taşırdı. Peki o hareket neydi? Fransız oyuncu son olarak ne yaptı? İşte Nzonzi'nin daha önceki vukuatları ve Galatasaray'da yaptığı son hareket...