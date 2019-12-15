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Galatasaray'dan Nzonzi'ye ağır ceza! İkinci kez yapınca...
Galatasaray'da herkes Steven Nzonzi'nin süresiz kadro dışı bırakılmasını konuşmaya devam ederken bir kriz daha yaşandı... Roma'ya geri gönderilmesine karar verilen Nzonzi, kendi ipini çekti. Yedek kalmayı hiçbir zaman kabullenmeyen Fransız futbolcu, son idmanda yaptığı hareketle bardağı taşırdı. Peki o hareket neydi? Fransız oyuncu son olarak ne yaptı? İşte Nzonzi'nin daha önceki vukuatları ve Galatasaray'da yaptığı son hareket...
15 Aralık 2019 Pazar 10:22
Güncelleme: 15.12.2019 10:27
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Steven Nzonzi'nin Galatasaray'da disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düştü.
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Kulüp, gerekçe olarak 'disiplinsiz davranışlar' açıklamasını yaptı. Peki neydi bu davranışlar?
Öte yandan Fransız orta saha oyuncusunun bu ilk vukuatı değil...
StevenNzonzi'nin daha önce formasını giydiği takımlarda da birçok vukuatı olduğu tespit edildi.
Özellikle Sevilla forması giydiği günlerde, disiplin problemi yaratan davranışları şu şekilde: