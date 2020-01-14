İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i!

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin orta hakemi Halis Özkahya. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ve yardımcısı ise Murat Erdoğan olacak.