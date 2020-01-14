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14 Ocak 2020, Salı
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Haberler Galeri İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i!

İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i!

Futbol heyecanı Ziraat Türkiye Kupası ile devam ediyor. Ligin ik yarısında bekleneni veremeyen Galatasaray kupada alacağı galibiyetle ikinci yarının perdesini moralli açmak istiyor. Kupanın son 16 turunda Çaykur Rizespor'a konuk olan sarı-kırmızılılar mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesi Fatih Terim'in tercih edeceği ilk 11 merakla bekleniyordu. İşte sarı-kırmızılılar muhtemel Çaykur Rizespor 11'i...

14 Ocak 2020 Salı 17:41
İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 15 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

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İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i!

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin orta hakemi Halis Özkahya. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ve yardımcısı ise Murat Erdoğan olacak.

İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i!

Ziraat Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanarak bu kupada en çok zafer elde eden kulüp ünvanını elinde bulunduran Galatasaray 2020 yılındaki ilk resmi mücadelesi Çaykur Rizespor maçı olacak. Antalya kampında Altay'ı 3-1, Adana Demirspor'u 1-0 sarı-kırmızılılar, 19 Ocak Pazar günü ligde oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Rizespor deplasmanında ter dökecek.

İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i!

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın üstlendiği Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'na dördüncü turdan itibaren katıldı. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu'na kadar 1074 Çankırı ve Samsunspor'u kupa dışında bırakmıştı. Çaykur Rizespor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçta, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor.

İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i!

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile son olarak Süper Lig'de karşı karşıya gelmişti. 11 Kasım 2019'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

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