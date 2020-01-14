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Fatih Terim'e isyan etmişti! O isim için karar çıktı... Son dakika Galatasaray haberleri
İlk yarıda beklentilerin altında kalan Galatasaray ikinci yarıda bu gidişatı değiştirmek istiyor. Çalışmalarına Antalya'da devam eden sarı-kırmızılılar şu ana dek Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Öte yandan sezon başında kadrosuna kattığı bir isim ile son günlerde yaşadığı kriz ile gündeme gelen Fatih Terim'den karar çıktı. İşte yaşanan son gelişmeler... Son dakika Galatasaray haberleri.
14 Ocak 2020 Salı 10:17
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Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, ilk yarıda beklentilerin altında kalan Galatasaray ikinci 17 haftalık periyotta bambaşka bir grafik çizmek istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Öte yandan sezon başında kadroya katılan bazı isimlerden beklenen verimi alamayan sarı-kırmızılılarda Steven Nzonzi krizi yaşanıyor. Galatasaray'ın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Fransız oyuncu antrenmanda gösterdiği disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Nzonzi, Fransız basına yaptığı açıklamalarda yaşananlara isyan etti. Haksızlık yaşadığını ifade eden Fransız orta saha, kadro dışı bırakılmasındaki olayların ciddi şeyler olmadığını da söyledi. Telefoot'a röportaj veren Steven Nzonzi, "Büyük bir olasılıkla Türkiye'deki son günlerimi yaşıyorum. İşler iyi gitmediği zaman parmaklar bir oyuncuyu işaret ediyor. Ama yaşananlar ciddi şeyler değildi" ifadelerini kullandı.
"SUÇ OYUNCULARA ATILIYOR" Nzonzi, "İşler yolunda gitmediğinde suç bazen oyunculara atılmaya çalışılıyor. Yoksa kötü bir şey olmadı." dedi. "Takımdan ayrılacak mısın?" sorusuna 31 yaşındaki oyuncu, "Bu büyük bir olasılık" şeklinde konuştu.
REKABETİ ÖZLEDİM
Nzonzi "Şu anda kariyerim hangi noktaya dönecek bilmiyorum. Umarım Avrupa'da rekabetçi bir ligde yer alırım. Türkiye'de çok iyi oyuncular var ama işin gerçeği daha rekabetçi bir ligi... İspanya ve İngiltere gibi en çok keyif aldığım liglerdeki rekabeti özledim." dedi.