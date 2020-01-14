Fatih Terim'e isyan etmişti! O isim için karar çıktı... Son dakika Galatasaray haberleri

REKABETİ ÖZLEDİM

Nzonzi "Şu anda kariyerim hangi noktaya dönecek bilmiyorum. Umarım Avrupa'da rekabetçi bir ligde yer alırım. Türkiye'de çok iyi oyuncular var ama işin gerçeği daha rekabetçi bir ligi... İspanya ve İngiltere gibi en çok keyif aldığım liglerdeki rekabeti özledim." dedi.