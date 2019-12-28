İşte Galatasaray'dan ayrılan ilk isim! Fatih Terim duyurdu

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim maç sonunda galibiyeti değerlendirirken, takımdan ayrılacak ilk isim için sinyali verdi. İşte Terim'in açıklamaları ve Galatasaray'dan ayrılacak ilk isim...

28 Aralık 2019 Cumartesi 23:35 Güncelleme: 28.12.2019 23:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





