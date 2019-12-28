İşte Galatasaray'dan ayrılan ilk isim! Fatih Terim duyurdu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri İşte Galatasaray'dan ayrılan ilk isim! Fatih Terim duyurdu

İşte Galatasaray'dan ayrılan ilk isim! Fatih Terim duyurdu

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim maç sonunda galibiyeti değerlendirirken, takımdan ayrılacak ilk isim için sinyali verdi. İşte Terim'in açıklamaları ve Galatasaray'dan ayrılacak ilk isim...
28 Aralık 2019 Cumartesi 23:35 Güncelleme: 28.12.2019 23:35
İşte Galatasaray'dan ayrılan ilk isim! Fatih Terim duyurdu

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Antalyaspor'u 5-0'la geçerken takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu.

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İşte Galatasaray'dan ayrılan ilk isim! Fatih Terim duyurdu

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 yenerek sezonun devre arasına galibiyetle girdi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 10. dakikada penaltıdan Radamel Falcao'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

İşte Galatasaray'dan ayrılan ilk isim! Fatih Terim duyurdu

Kolombiyalı golcünün 28. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, 37. dakikada Ondrej Celustka'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İşte Galatasaray'dan ayrılan ilk isim! Fatih Terim duyurdu

Yoğun yağış altında oynanan maçta ikinci yarı zemin oldukça ağırlaştı. Antalyaspor'un daha baskılı oynadığı ikinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmadı.

İşte Galatasaray'dan ayrılan ilk isim! Fatih Terim duyurdu

Mücadelenin 82. dakikasında sonradan oyuna giren Ryan Babel, fileleri havalandırdı ve skoru 4-0'a getirdi. Maçın öne çıkan oyuncularından Taylan Antalyalı'nın 89. dakikada attığı golle maç 5-0 sona erdi.

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