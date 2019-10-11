İşte Galatasaray'da 2020'nin ilk transferi!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki macerasına istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İstediği geniş rotasyonlu kadroya kavuşmasına rağmen oyuncularından istediği katkıyı alamayan teknik direktör Fatih Terim, ocak ayı ve sezon sonunda takımdan gönderilecek ve kalacak isimleri netleştiriyor. Tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda takıma ilk alınacak isim de belli oldu...

11 Ekim 2019 Cuma 11:24 Güncelleme: 11.10.2019 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





