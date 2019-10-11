İşte Galatasaray'da 2020'nin ilk transferi!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki macerasına istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İstediği geniş rotasyonlu kadroya kavuşmasına rağmen oyuncularından istediği katkıyı alamayan teknik direktör Fatih Terim, ocak ayı ve sezon sonunda takımdan gönderilecek ve kalacak isimleri netleştiriyor. Tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda takıma ilk alınacak isim de belli oldu...
11 Ekim 2019 Cuma 11:24
Güncelleme: 11.10.2019 11:25
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Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve yeni yılda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.
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Yeni sezonda kadrosunda önemli değişikliklikler yapan ve başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Süper Lig'in ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak milli araya 10 puanla 10. sırada giren Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ne de istediği başlangıcı yapamadı.
Devler Ligi'ndeki temsilcimiz, Avrupa sahnesinde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak haftayı RealMadrid'in önünde 3. sırada tamamladı.
Sarı-kırmızılılar kötü gidişatı durdurmak için çare ararken, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi takviye çalışmaları da hızlandı.