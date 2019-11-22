İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi 11'leri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi 11'leri

İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi 11'leri

Milli aranın ardından Süper Lig'deki ilk düdük bu akşam çalıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda bu zorlu karşılaşma öncesi sakat oyuncular can sıkarken, Luyindama'nın sezonun büyük bir bölümünü kaçıracak olması iyice keyifleri kaçırdı... Galatasaray'da sakat futbolcuların yokluğunda kimlerin forma giyeceği de netlik kazandı. İşte Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11'leri...

22 Kasım 2019 Cuma 19:26 Güncelleme: 22.11.2019 19:31
İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi 11'leri

Süper Lig'in 12. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi 11'leri

BELHANDA-BABEL CEZA SINIRINDA
Başakşehir maçı öncesi Younes Belhanda ile Ryan Babel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Galatasaray'ın tüm lig maçlarında forma giyen Babel ile ligde 7 karşılaşmaya çıkan Belhanda bugün oynar ve sarı kart görürse Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek...

İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi 11'leri

VISCA VE CRIVELLI UYARISI
Fatih Terim, Başakşehir maçında önde baskı kurulmasını istedi. Türk Telekom'un atmosferine güvenen tecrübeli teknik adam zorlu karşılaşma öncesinde bireysel değil takım halinde pres yapılması talimatı verdi. Terim özellikle rakibin kanat oyuncularından Visca'ya dikkat çektiği öğrenildi. Crivelli konusunda da uyarlar yaptı...

İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi 11'leri

AVRUPA LİGİ İÇİN ÖNEMLİ
Başakşehir karşısında alınacak galibiyet Club Brugge maçı öncesi Galatasaray'ın moral kazanmasını da sağlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybeden sarıkırmızılı ekip, 26 Kasım Salı günü ağırlayacağı Belçika ekibi karşısında iyi bir sonuç alırsa Avrupa Ligi'ne kalma şansını güçlendirecek..

İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi 11'leri

EVİNDE ASLAN
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 41 lig maçında hiç mağlup olmadı. Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki süreçte 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN