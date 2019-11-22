İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi 11'leri

Milli aranın ardından Süper Lig'deki ilk düdük bu akşam çalıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda bu zorlu karşılaşma öncesi sakat oyuncular can sıkarken, Luyindama'nın sezonun büyük bir bölümünü kaçıracak olması iyice keyifleri kaçırdı... Galatasaray'da sakat futbolcuların yokluğunda kimlerin forma giyeceği de netlik kazandı. İşte Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11'leri...