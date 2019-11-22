İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi 11'leri
Milli aranın ardından Süper Lig'deki ilk düdük bu akşam çalıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda bu zorlu karşılaşma öncesi sakat oyuncular can sıkarken, Luyindama'nın sezonun büyük bir bölümünü kaçıracak olması iyice keyifleri kaçırdı... Galatasaray'da sakat futbolcuların yokluğunda kimlerin forma giyeceği de netlik kazandı. İşte Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11'leri...
VISCA VE CRIVELLI UYARISI
Fatih Terim, Başakşehir maçında önde baskı kurulmasını istedi. Türk Telekom'un atmosferine güvenen tecrübeli teknik adam zorlu karşılaşma öncesinde bireysel değil takım halinde pres yapılması talimatı verdi. Terim özellikle rakibin kanat oyuncularından Visca'ya dikkat çektiği öğrenildi. Crivelli konusunda da uyarlar yaptı...
AVRUPA LİGİ İÇİN ÖNEMLİ
Başakşehir karşısında alınacak galibiyet Club Brugge maçı öncesi Galatasaray'ın moral kazanmasını da sağlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybeden sarıkırmızılı ekip, 26 Kasım Salı günü ağırlayacağı Belçika ekibi karşısında iyi bir sonuç alırsa Avrupa Ligi'ne kalma şansını güçlendirecek..
EVİNDE ASLAN
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 41 lig maçında hiç mağlup olmadı. Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki süreçte 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı...