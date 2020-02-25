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25 Şubat 2020, Salı
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İşte Fatih Terim'in tutan totemi!

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra mağlup ederek taraftarlarını sevince boğmuştu. Öte yandan mücadele ile ilgili enteresan bir detay ortaya çıktı. Galatasaray'ın tecrübeli teknik adamı Fatih Terim'in karşılaşma öncesi bir totem yaptığı ve bu toteminin de tuttuğu öğrenildi. İşte detaylar...

25 Şubat 2020 Salı 10:49
İşte Fatih Terim'in tutan totemi!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup eden sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor...

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İşte Fatih Terim'in tutan totemi!

Yine Fatih Terim yönetiminde son olarak 1999 yılında oynanan mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar, rakibini Donk, Falcao ve Onyekuru kaydetti.

İşte Fatih Terim'in tutan totemi!

20 YIL SONRA KAZANDI
G.Saray 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de kazandığında yine takımın başında bulunan Fatih Terim taraftarın ve camianın 20 yıllık özleminin bu sezon giderilmesinde başrolde bulunurken karşılaşmanın perde arkasında güzel bir detay daha yaşandı.

İşte Fatih Terim'in tutan totemi!

HİÇ TOTEM YAPMIYORDU
Futbolda birçok oyuncu ve teknik adamın uğuruna inandığı totemleri bulunurken sarı kırmızılı takımla 8 şampiyonluk ve 1 UEFA Kupası da dahil olmak üzere tam 20 kupa kaldıran Terim'in totemine hiç rastlanmamıştı. Taa ki, kızları Merve Terim Çetin ile Buse Terim Bahçekapılı'nın ricasına kadar...

İşte Fatih Terim'in tutan totemi!

TAKIM ELBİSE YERİNE EŞOFMAN
Hem deplasmanda hem de Türk Telekom Stadyumu'nda her zaman maçlara takım elbise ve palto ile çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu geleneğe Kadıköy'de son verdi. Maç günü iki kızının ricası ve ısrarlı talebi üzerine Fatih Terim, Fenerbahçe deplasmanına bu kez takım elbise ile değil Galatasaray eşofmanı ve montu ile çıktı.

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