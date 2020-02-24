Dünya yıldızları çare olamamıştı! İşte tarihe geçen kadro

TERİM'İN 23'ÜNCÜ DERBİ GALİBİYETİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyet ile takımı ile birlikte 23'üncü derbi zaferini elde etti. Tecrübeli teknik adam, bugüne dek sarı-kırmızılılar ile çıktığı 61 derbi müsabakasında 22 galibiyet yaşarken, 23 kez sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Terim'in takımları, 16 defa ise sahadan mağlup ayrıldı. Terim ayrıca Galatasaray'ın başında çıktığı 31'inci Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılmayı başardı. Tecrübeli teknik adam takımı ile söz konusu 31 müsabakada, 10 galibiyet elde ederken, 9 mağlubiyet yaşadı, 11 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.