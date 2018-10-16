İlk imzayı Fatih Terim atacak - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    İlk imzayı Fatih Terim atacak

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fatih Terim hakkında konuştu.
    16 Ekim 2018 Salı, 12:42:30 Güncelleme: 12:44:08
    İlk imzayı Fatih Terim atacak

    Galatasaray'a 7 şampiyonluk kazandıran ve 8'incisi için yoğun mesai harcayan teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi 2019 Haziran'ında sona eriyor.

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    İlk imzayı Fatih Terim atacak

    Tecrübeli çalıştırıcının gelecek sezon görevine devam edip etmeyeceği henüz netleşmezken, başkan Mustafa Cengiz bu konudaki tavrını ilk kez açıkladı:

    İlk imzayı Fatih Terim atacak

    Geçtiğimiz mayıs ayında 3 yıllığına Galatasaray Başkanı seçilen Cengiz ve yönetim kurulu, 2021 Mayıs ayına kadar görev yapacak. Cengiz, bu sözleriyle Terim ile en az 2 yıl daha birlikte çalışmak istediklerini ifade etti.

    İlk imzayı Fatih Terim atacak

    'Doğru zamanı bekliyoruz' Fatih Terim'in performansından son derece memnun olan başkan Mustafa Cengiz, bu yöndeki görüşlerini camianın önde gelen isimleriyle paylaştı. Cengiz, mümkün olan en kısa sürede Terim'le masaya oturarak 2 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı da kabul ederse, 2021 Mayıs ayına dek sarı kırmızılı takımdaki görevine devam edecek.

    İlk imzayı Fatih Terim atacak

    Fatih Terim'le ilgili görüşlerini yönetim kurulu toplantısında da dile getiren Cengiz, şunları söyledi: "Henüz oturup imzaları atmadık ancak şurası net; hoca da tamam, biz de tamamız. Zaman zaman Fatih hocamızla ilişkilerimizi yıpratmaya çalışanlar olsa da, bizim her zaman dostça bir diyaloğumuz var. Ben ve yönetim kurulum, görev süremiz boyunca Fatih Terim ile çalışmak istiyoruz. Doğru zamanda hocamızla konuşur, imzaları atarız."

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