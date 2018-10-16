İlk imzayı Fatih Terim atacak
'Doğru zamanı bekliyoruz' Fatih Terim'in performansından son derece memnun olan başkan Mustafa Cengiz, bu yöndeki görüşlerini camianın önde gelen isimleriyle paylaştı. Cengiz, mümkün olan en kısa sürede Terim'le masaya oturarak 2 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı da kabul ederse, 2021 Mayıs ayına dek sarı kırmızılı takımdaki görevine devam edecek.
Fatih Terim'le ilgili görüşlerini yönetim kurulu toplantısında da dile getiren Cengiz, şunları söyledi: "Henüz oturup imzaları atmadık ancak şurası net; hoca da tamam, biz de tamamız. Zaman zaman Fatih hocamızla ilişkilerimizi yıpratmaya çalışanlar olsa da, bizim her zaman dostça bir diyaloğumuz var. Ben ve yönetim kurulum, görev süremiz boyunca Fatih Terim ile çalışmak istiyoruz. Doğru zamanda hocamızla konuşur, imzaları atarız."