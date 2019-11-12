Gündemi sarsacak sözler! "Hakemler Galatasaraylı olunca..."

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid deplasmanında 6-0'lık tarihi bir yenilgi alan Galatasaray, daha sonra ligde çıktığı Gaziantep karşılaşmasını ilk yarıda gösterdiği etkili performansla sahadan galibiyetle ayrıldı. Ünlü yazar Hıncal Uluç, Galatasaray'ın bu galibiyetini yorumlarken Fatih Terim ile ilgili sert ifadeler kullandı. Uluç, Terim'in istifa etmesi gerektiğini de söylerken, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili gündemi sarsacak ifadeler kullandı. İşte Uluç'un birbirinden çarpıcı ifadeler kaleme aldığı o yazısı...