Gündemi sarsacak sözler! "Hakemler Galatasaraylı olunca..."

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid deplasmanında 6-0'lık tarihi bir yenilgi alan Galatasaray, daha sonra ligde çıktığı Gaziantep karşılaşmasını ilk yarıda gösterdiği etkili performansla sahadan galibiyetle ayrıldı. Ünlü yazar Hıncal Uluç, Galatasaray'ın bu galibiyetini yorumlarken Fatih Terim ile ilgili sert ifadeler kullandı. Uluç, Terim'in istifa etmesi gerektiğini de söylerken, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili gündemi sarsacak ifadeler kullandı. İşte Uluç'un birbirinden çarpıcı ifadeler kaleme aldığı o yazısı...
12 Kasım 2019 Salı 13:24
Güncelleme: 13.11.2019 09:19
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Ali Sami Yen tarafından "Yabancıları yenmek üzere" kurulan Galatasaray'ı baştan aşağı yabancıları oynatan, ama bırakın onları yenmeyi gol bile atamaz hale getiren Fatih Terim, Real Madrid önünde 6 gol yemenin de ötesinde oynattığı ve seyirci kaldığı rezil, ruhsuz utanç futbolundan sonra istifa etmeliydi.
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Ama artık Galatasaray'a değil, "Kendine imparator" Terim, sırf kendisi için fevkalade akıllı bir taktik uyguladı..
İstanbul'a gelecek ve onu havaalanında karşılayacak seyirciden çekindiği, onların yüzüne bakacak hali olmadığı için, Madrid'den doğru Gaziantep'e gitti.
Hesabı açıktı. Madrid'de zaten dibe vurmuş, perişan olmuştu. Düşeceği daha derin çukur yoktu. Antep'de de rezil olursa, orada bırakırdı, ne fark eder?.
Ama, zaten doğru dürüst futbol oynamayan Antep önünde, hakemle, makemle bir şekilde kazanırsa, araya milli maç arası giriyordu ki, bunlar Madrid Faciasının unutulması, nefes alması için yeterliydi.