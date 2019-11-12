Romanya 1. Lig ekiplerinden Viitorul'un sahibi ve teknik direktörü olan Gheorghe Hagi, Türkiye'deki günleri, Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'nun takıma katkısı ve Türkiye Milli Takımı'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte Hagi'nin birbirinden çarpıcı o sözleri...
12 Kasım 2019 Salı 12:35
Güncelleme: 12.11.2019 12:36
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da geçirdiği dönemden bahseden Rumen teknik adam, "Galatasaray'da UEFA kupasını kazandığım dönem benim için fantastik bir dönemdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gösterdiğimiz üstün performans ile Türkiye'de üst üste dört şampiyonluk kazandık, daha sonra da UEFA kupasını kazandık.
Hiçbir oyuncu zaferlerimizi ve başarılarımızı unutamamıştır. Fantastik bir takımdık. A Milli Takım'a 13 oyuncu verdik.
2002 Dünya Kupası'na giden oyuncular üçüncü oldular. 22 oyuncunun 13'ünü Galatasaray veriyordu. Yani Galatasaray çok güçlü, çok iyi bir takım haline gelmişti." ifadelerini kullandı.
"Belki bir gün geri geliriz"
Türkiye'deki maçları takip ettiğini aktaran Hagi, ailesiyle sık sık Türkiye'yi ziyarete geldiğini sözlerine ekledi.