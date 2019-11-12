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12 Kasım 2019, Salı
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Gheorghe Hagi'den flaş Falcao açıklaması!

Romanya 1. Lig ekiplerinden Viitorul'un sahibi ve teknik direktörü olan Gheorghe Hagi, Türkiye'deki günleri, Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'nun takıma katkısı ve Türkiye Milli Takımı'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte Hagi'nin birbirinden çarpıcı o sözleri...

12 Kasım 2019 Salı 12:35 Güncelleme: 12.11.2019 12:36
Gheorghe Hagi'den flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray'da geçirdiği dönemden bahseden Rumen teknik adam, "Galatasaray'da UEFA kupasını kazandığım dönem benim için fantastik bir dönemdi.

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Gheorghe Hagi'den flaş Falcao açıklaması!

Gösterdiğimiz üstün performans ile Türkiye'de üst üste dört şampiyonluk kazandık, daha sonra da UEFA kupasını kazandık.

Gheorghe Hagi'den flaş Falcao açıklaması!

Hiçbir oyuncu zaferlerimizi ve başarılarımızı unutamamıştır. Fantastik bir takımdık. A Milli Takım'a 13 oyuncu verdik.

Gheorghe Hagi'den flaş Falcao açıklaması!

2002 Dünya Kupası'na giden oyuncular üçüncü oldular. 22 oyuncunun 13'ünü Galatasaray veriyordu. Yani Galatasaray çok güçlü, çok iyi bir takım haline gelmişti." ifadelerini kullandı.

Gheorghe Hagi'den flaş Falcao açıklaması!

"Belki bir gün geri geliriz"

Türkiye'deki maçları takip ettiğini aktaran Hagi, ailesiyle sık sık Türkiye'yi ziyarete geldiğini sözlerine ekledi.

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