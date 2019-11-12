Romanya 1. Lig ekiplerinden Viitorul'un sahibi ve teknik direktörü olan Gheorghe Hagi, Türkiye'deki günleri, Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'nun takıma katkısı ve Türkiye Milli Takımı'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte Hagi'nin birbirinden çarpıcı o sözleri...