Geri sayım başladı! Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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Geri sayım başladı! Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, Göztepe karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası gaza bastı. Belhanda'nın takımdan ayrılığında sona doğru yaklaşan sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in ısrarı üzerine milli yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar...
27 Aralık 2019 Cuma 07:29 Güncelleme: 27.12.2019 07:29
Geri sayım başladı! Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor

Bu sezon beklentilerin altında kalan Younes Belhanda'nın takımdan ayrılması için geri sayıma geçildi.

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Geri sayım başladı! Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor

Geçtiğimiz sezon başından bu yana Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımı Belhanda'ya olan ilgisi bilinirken Arabistan kulübü yeniden Faslı futbolcu için harekete geçiyor.

Geri sayım başladı! Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor

Al İttihad'ın ilk devrenin bitmesiyle resmi teklifini yapması bekleniyor.

Geri sayım başladı! Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor

Arap takımının, 6.5 milyon euroluk önerisini 7 milyon euro'ya çıkartacağı belirtiliyor.

Geri sayım başladı! Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor

BELHANDA'NIN YERİNE MİLLİ YILDIZ

Sezonun ilk devresinde hücumda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, transferde büyük oynuyor.

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