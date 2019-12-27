HaberlerGaleriGeri sayım başladı! Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor
Geri sayım başladı! Belhanda gidiyor milli yıldız geliyor
Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, Göztepe karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası gaza bastı. Belhanda'nın takımdan ayrılığında sona doğru yaklaşan sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in ısrarı üzerine milli yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar...
27 Aralık 2019 Cuma 07:29
Güncelleme: 27.12.2019 07:29
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bu sezon beklentilerin altında kalan Younes Belhanda'nın takımdan ayrılması için geri sayıma geçildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezon başından bu yana Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımı Belhanda'ya olan ilgisi bilinirken Arabistan kulübü yeniden Faslı futbolcu için harekete geçiyor.
Al İttihad'ın ilk devrenin bitmesiyle resmi teklifini yapması bekleniyor.
Arap takımının, 6.5 milyon euroluk önerisini 7 milyon euro'ya çıkartacağı belirtiliyor.
BELHANDA'NIN YERİNE MİLLİ YILDIZ
Sezonun ilk devresinde hücumda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, transferde büyük oynuyor.