Galatasaray'da mutlu son! Ön protokol imzalandı

Süper Lig'in ilk yarısında son haftaya girilirken kulüpler ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile start vermek isteyen Süper Lig kulüplerinde, hedef nokta transferler gerçekleştirmek. Bu kulüplerden biri de Galatasaray. Teknik direktör Fatih Terim'in sürekli işaret ettiği ocak transfer dönemine az bir süre kala, sarı-kırmızılılar transferde mutlu sona ulaştı. Terim'in takımda görmek istediği isim ile ön protokol imzalandı. İşte tüm detaylar...
27 Aralık 2019 Cuma 07:29
Güncelleme: 27.12.2019 07:29
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in ilk yarısında sona yaklaşılırken, kulüpler ikinci yarıda kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadrolarını güçlendirmek için birçok isimle temaslarını sürdüren Süper Lig ekipleri yapılacak takviyelerin yanında takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalarına devam ediyor.
Bu kulüplerden biri de ligin ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan Galatasaray geliyor.
Sarı-kırmızılılar sezon başında büyük ümitlerle kadrosuna kattığı bazı isimlerden istediği verimi bir türlü alamadı ve ara transfer döneminde o isimlerden bazılarıyla yollarını ayırma kararı almıştı.
O isimlerin başında ise StevenNzonzi geliyor. Galatasaray'da Nzonzi geçtiğimiz haftalarda Fatih Terim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.