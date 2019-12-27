Galatasaray'da mutlu son! Ön protokol imzalandı

Süper Lig'in ilk yarısında son haftaya girilirken kulüpler ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile start vermek isteyen Süper Lig kulüplerinde, hedef nokta transferler gerçekleştirmek. Bu kulüplerden biri de Galatasaray. Teknik direktör Fatih Terim'in sürekli işaret ettiği ocak transfer dönemine az bir süre kala, sarı-kırmızılılar transferde mutlu sona ulaştı. Terim'in takımda görmek istediği isim ile ön protokol imzalandı. İşte tüm detaylar...

27 Aralık 2019 Cuma 07:29 Güncelleme: 27.12.2019 07:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





