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Galatasaray'da transfer bombası patladı! Onyekuru derken...
Galatasaray, ara transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Ocak ayında bir çok yıldızı kadrosuna katması beklenilen Cimbom'un bir çok bölge için özel analiz yaptığı ve transfer sezonu başlamadan yıldız isimlerle ön protokol imzaladığı biliniyor... Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Cimbom Onyekuru'dan gelen haberle adeta yıkılmıştı. Galatasaray'da bu transfere alternatif ise hemen bulundu. Fatih Terim'in eski prensi İstanbul'a geldi ve transfer bombası patladı. İşte detaylar...
27 Aralık 2019 Cuma 00:13
Güncelleme: 27.12.2019 00:39
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Göztepe mağlubiyetiyle zirve yarışını iyice zora sokan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
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İkinci yarıya gol sorununu çözerek başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, transfere yoğunlaştı.
Martin Linnes ve MbayeDiagne'yi yeniden takıma dahil etmeyi planlayan, sarı kırmızılı ekip devrenin ikinci yarısına sil baştan bir kadro ile çıkmayı hedefliyor. Cimbom'da hedef ise skorer kanat oyuncusu.
Teknik direktör Fatih Terim; Belhanda, Emre Mor, Ahmet Çalık, Seri, Nzonzi, Nagatomo ve Mariano gibi yıldızların da üzerini daha önce çizmişti.
Gidenlerin ardından gelmesi planlananların yanı sıra bir de 'Gençlik Operasyonu' planı mevcut.