Galatasaray'da transfer bombası patladı! Onyekuru derken...

Galatasaray, ara transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Ocak ayında bir çok yıldızı kadrosuna katması beklenilen Cimbom'un bir çok bölge için özel analiz yaptığı ve transfer sezonu başlamadan yıldız isimlerle ön protokol imzaladığı biliniyor... Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Cimbom Onyekuru'dan gelen haberle adeta yıkılmıştı. Galatasaray'da bu transfere alternatif ise hemen bulundu. Fatih Terim'in eski prensi İstanbul'a geldi ve transfer bombası patladı. İşte detaylar...

27 Aralık 2019 Cuma 00:13 Güncelleme: 27.12.2019 00:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





