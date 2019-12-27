Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

Galatasaray'ın transfer gündemini bir hayli meşgul eden isim Arda Turan, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında oynanan Anadolu Efes-Maccabi Fox karşılaşmasını salondan takip etti. Salonda bulunan bir sarı-kırmızılı taraftar ile Turan'ın arasında geçen diyalog ise dikkat çekti.

27 Aralık 2019 Cuma 00:14 Güncelleme: 27.12.2019 00:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





