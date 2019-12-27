Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Haberler Galeri Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

Galatasaray'ın transfer gündemini bir hayli meşgul eden isim Arda Turan, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında oynanan Anadolu Efes-Maccabi Fox karşılaşmasını salondan takip etti. Salonda bulunan bir sarı-kırmızılı taraftar ile Turan'ın arasında geçen diyalog ise dikkat çekti.
27 Aralık 2019 Cuma 00:14 Güncelleme: 27.12.2019 00:15
Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes ile Maccabi Fox karşı karşıya geldi.

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Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 99-79 kazandı.

Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

Bu maçla birlikte Efes 13. galibiyetini elde ederken, Maccabi ise 5. mağlubiyetini aldı.

Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

Mücadele esnasında salonda bulunan bir isim dikkat çekti.

Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a geri döneceği iddiaları alevlenen Arda Turan da maçı yakından takip etti.

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