Galatasaraylı taraftarın çağrısına Arda Turan'dan flaş yanıt!

Galatasaray'ın transfer gündemini bir hayli meşgul eden isim Arda Turan, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında oynanan Anadolu Efes-Maccabi Fox karşılaşmasını salondan takip etti. Salonda bulunan bir sarı-kırmızılı taraftar ile Turan'ın arasında geçen diyalog ise dikkat çekti.
27 Aralık 2019 Cuma 00:14
Güncelleme: 27.12.2019 00:15
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THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes ile Maccabi Fox karşı karşıya geldi.
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Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 99-79 kazandı.
Bu maçla birlikte Efes 13. galibiyetini elde ederken, Maccabi ise 5. mağlubiyetini aldı.
Mücadele esnasında salonda bulunan bir isim dikkat çekti.
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a geri döneceği iddiaları alevlenen Arda Turan da maçı yakından takip etti.