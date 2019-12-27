Galatasaray’da ortalık karıştı! İki futbolcu Fatih Terim’i yönetime şikayet etti - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray’da ortalık karıştı! İki futbolcu Fatih Terim’i yönetime şikayet etti

Galatasaray’da ortalık karıştı! İki futbolcu Fatih Terim’i yönetime şikayet etti

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk yarıda başarılı bir performans ortaya koyamayan sarı kırmızılılarda, gözden düşen iki futbolcu isyan bayrağını açtı, ortalık karıştı. Gözden düşen iki futbolcunun Başkan Mustafa Cengiz ve bazı yöneticilerle görüşerek, Fatih Terim'le ilgili şikayette bulunduğu ifade edildi. Bir başka iddiaya göre bu gelişmeyi öğrenen Fatih Terim çok sinirlendi ve iki futbolcuya sırtını döndü. İşte Galatasaray'ı çalkalayan iddianın tüm detayları ve gelişmeler… | Son dakika Galatasaray haberleri

27 Aralık 2019 Cuma 07:28
Galatasaray’da ortalık karıştı! İki futbolcu Fatih Terim’i yönetime şikayet etti

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray’da ortalık karıştı! İki futbolcu Fatih Terim’i yönetime şikayet etti

İkinci yarının transfer hazırlıklarına başlayan ve birçok isimle gündeme gelen Galatasaray ile ilgili ortaya bomba gibi iddia atıldı.

Galatasaray’da ortalık karıştı! İki futbolcu Fatih Terim’i yönetime şikayet etti

Takvim'in haberine göre; İlk yarıda başarılı bir performans ortaya koyamayan sarı kırmızılılarda, gözden düşen iki futbolcu isyan bayrağını açtı, ortalık karıştı.

Galatasaray’da ortalık karıştı! İki futbolcu Fatih Terim’i yönetime şikayet etti

Sezona hızlı bir giriş yapan ve iddialı transferlerle gündeme oturan Galatasaray'da sorun bu sefer takımın içinde.

Galatasaray’da ortalık karıştı! İki futbolcu Fatih Terim’i yönetime şikayet etti

Gözden düşen iki futbolcunun Başkan Mustafa Cengiz ve bazı yöneticilerle görüşerek, Fatih Terim'le ilgili şikayette bulunduğu ifade edildi.

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