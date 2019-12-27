Galatasaray’da ortalık karıştı! İki futbolcu Fatih Terim’i yönetime şikayet etti

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk yarıda başarılı bir performans ortaya koyamayan sarı kırmızılılarda, gözden düşen iki futbolcu isyan bayrağını açtı, ortalık karıştı. Gözden düşen iki futbolcunun Başkan Mustafa Cengiz ve bazı yöneticilerle görüşerek, Fatih Terim'le ilgili şikayette bulunduğu ifade edildi. Bir başka iddiaya göre bu gelişmeyi öğrenen Fatih Terim çok sinirlendi ve iki futbolcuya sırtını döndü. İşte Galatasaray'ı çalkalayan iddianın tüm detayları ve gelişmeler… | Son dakika Galatasaray haberleri