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Galatasaray’da ortalık karıştı! İki futbolcu Fatih Terim’i yönetime şikayet etti
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk yarıda başarılı bir performans ortaya koyamayan sarı kırmızılılarda, gözden düşen iki futbolcu isyan bayrağını açtı, ortalık karıştı. Gözden düşen iki futbolcunun Başkan Mustafa Cengiz ve bazı yöneticilerle görüşerek, Fatih Terim'le ilgili şikayette bulunduğu ifade edildi. Bir başka iddiaya göre bu gelişmeyi öğrenen Fatih Terim çok sinirlendi ve iki futbolcuya sırtını döndü. İşte Galatasaray'ı çalkalayan iddianın tüm detayları ve gelişmeler… | Son dakika Galatasaray haberleri
27 Aralık 2019 Cuma 07:28
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Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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İkinci yarının transfer hazırlıklarına başlayan ve birçok isimle gündeme gelen Galatasaray ile ilgili ortaya bomba gibi iddia atıldı.
Takvim'in haberine göre; İlk yarıda başarılı bir performans ortaya koyamayan sarı kırmızılılarda, gözden düşen iki futbolcu isyan bayrağını açtı, ortalık karıştı.
Sezona hızlı bir giriş yapan ve iddialı transferlerle gündeme oturan Galatasaray'da sorun bu sefer takımın içinde.
Gözden düşen iki futbolcunun Başkan Mustafa Cengiz ve bazı yöneticilerle görüşerek, Fatih Terim'le ilgili şikayette bulunduğu ifade edildi.