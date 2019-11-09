Gaziantep FK-Galatasaray maç sonu açıklamaları!

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar Ömer Bayram ve Feghouli'nin golleri ile 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ilk dakikalarında sakatlanan Florin Andone 10. dakikada oyundan çıkarak yerini Babel'e bıraktı. Karşılaşma sonrası Andone'nin sakatlığına dair Terim'den açıklama geldi. İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası açıklamalar...