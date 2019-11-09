Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar Ömer Bayram ve Feghouli'nin golleri ile 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ilk dakikalarında sakatlanan Florin Andone 10. dakikada oyundan çıkarak yerini Babel'e bıraktı. Karşılaşma sonrası Andone'nin sakatlığına dair Terim'den açıklama geldi. İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası açıklamalar...
9 Kasım 2019 Cumartesi 23:11
Güncelleme: 09.11.2019 23:11
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Gaziantep FK-Galatasaray maç sonu açıklamaları!
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep karşısında 3 puanın sahibi olan taraf oldu.
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Gaziantep FK-Galatasaray maç sonu açıklamaları!
Bu galibiyetle Real Madrid yenilgisi sonrası moral depolayan Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyeti getiren gollerini Ömer Bayram ve Feghouli kaydetti.
Gaziantep FK-Galatasaray maç sonu açıklamaları!
Karşılaşma sonrası iki cepheden de maça dair açıklamalar geldi.
Gaziantep FK-Galatasaray maç sonu açıklamaları!
İŞTE O AÇIKLAMALAR...
Gaziantep FK-Galatasaray maç sonu açıklamaları!
ADEM BÜYÜK: Hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Büyük, "Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlarımıza bir armağan olsun istiyorduk. Ağır bir maçtan çıktık."