Galatasaray'da Lemina'dan Felipe Melo gülüşü! İşte o anlar... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da Lemina'dan Felipe Melo gülüşü! İşte o anlar...

Galatasaray'da Lemina'dan Felipe Melo gülüşü! İşte o anlar...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına çıktı. Zorlu geçmesi beklenen Gaziantep virajını rahat geçen sarı-kırmızılılar puanını 19'a yükseltti. Galatasaray'da Lemina mücadeleci tavrıyla alkış toplarken sarı kart gördüğü bir pozisyondan sonra gülmesi akıllara bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo'yu getirdi. İşte o anlar...
9 Kasım 2019 Cumartesi 22:32 Güncelleme: 09.11.2019 22:32
Galatasaray'da Lemina'dan Felipe Melo gülüşü! İşte o anlar...

Galatasaray, Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla geçerken mücadeleye Mario Lemina damga vurdu.

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Galatasaray'da Lemina'dan Felipe Melo gülüşü! İşte o anlar...

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında farklı bir yenilgi alan Aslan, Gaziantep FK karşısında yara sardı.

Galatasaray'da Lemina'dan Felipe Melo gülüşü! İşte o anlar...

Rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkan sarı-kırmızılı takım kalesinde isabetli şut görmeden maçı tamamladı.

Galatasaray'da Lemina'dan Felipe Melo gülüşü! İşte o anlar...

Yaz transfer sezonunda Southampton'dan kiralanan Mario Lemina gösterdiği performansla parmak ısırttı.

Galatasaray'da Lemina'dan Felipe Melo gülüşü! İşte o anlar...

Gabonlu futbolcu mücadelenin ikinci yarısında yaptığı faulden sonra sarı kart görürken pozisyon sonrası gülüşü akıllara Felipe Melo'yu getirdi.

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