Galatasaray'da Lemina'dan Felipe Melo gülüşü! İşte o anlar...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına çıktı. Zorlu geçmesi beklenen Gaziantep virajını rahat geçen sarı-kırmızılılar puanını 19'a yükseltti. Galatasaray'da Lemina mücadeleci tavrıyla alkış toplarken sarı kart gördüğü bir pozisyondan sonra gülmesi akıllara bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo'yu getirdi. İşte o anlar...

9 Kasım 2019 Cumartesi 22:32 Güncelleme: 09.11.2019 22:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





