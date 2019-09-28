HaberlerGaleriGalatasaraylı Mariano derbi öncesi konuştu: Eğer kazanırsak...
Galatasaraylı Mariano derbi öncesi konuştu: Eğer kazanırsak...
Üç sezondur Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, ülke basınına konuştu. Yıldız isim İstanbul'daki depremden Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
28 Eylül 2019 Cumartesi 15:35
Güncelleme: 28.09.2019 15:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın 2017 yılında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Mariano, ülke basınına İstanbul'daki deprem ve Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesiyle ilgili açıklamalar yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
33 yaşındaki tecrübeli isim, ESPN Brezilya'ya verdiği röportajda büyük paniğe sebep olan depremle ilgili şunları söyledi:
"Deprem sırasında bir gürültü oldu. Bunun komşulardan kaynaklandığını düşündüm. Daha sonra yer sallandı. Bu kez de kızımın kanepenin arkasında olduğunu sandım. Daha önce hiç deprem yaşamamıştım. Eşim çok korktu."
Galatasaray'a transfer sürecini de anlatan yıldız futbolcu, teklifi ilk duyduğunda Türkiye'yi tanımadığı için biraz tuhaf geldiğini ve ailesini ikna etmekte zorlandığını dile getirdi.
Havalimanında taraftarların kendisini çok sıcak karşıladığını söyleyen Mariano, "Baskı Brezilya'daki gibi. Eğer kazanırsanız, sizi çok fazla desteklerler ama kaybederseniz eleştirilirsiniz. Burada geçirdiğim iyi anlardan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.