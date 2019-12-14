Galatasaraylı futbolcuya flaş tepki! 'Bu gece İstanbul'dan git' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaraylı futbolcuya flaş tepki! "Bu gece İstanbul'dan git"

Galatasaraylı futbolcuya flaş tepki! "Bu gece İstanbul'dan git"

Süper Lig'in 15. haftasında günün kapanış karşılaşmasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, son 10 dakikasına 2-0 önde girdiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Cimbom'un Brezilyalı futbolcusu Mariano, performansı sonrası taraftarlardan büyük tepki aldı. İşte sosyal medyadan Mariano'ya gelen tepkiler...

14 Aralık 2019 Cumartesi 22:36 Güncelleme: 14.12.2019 22:39
Galatasaraylı futbolcuya flaş tepki! Bu gece İstanbul'dan git

Süper Lig'in 15. haftasında günün kapanış karşılaşmasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı futbolcuya flaş tepki! Bu gece İstanbul'dan git

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılı ekip, Feghouli ve Belhanda'nın golleriyle son 10 dakikaya 2-0 önde girdi.

Galatasaraylı futbolcuya flaş tepki! Bu gece İstanbul'dan git

Ancak 10 kişi kalan Ankaragücü, İlhan Parlak ve Kitsiou'nun golleriyle sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Galatasaraylı futbolcuya flaş tepki! Bu gece İstanbul'dan git

Zirve yarışında büyük yara alan Cimbom'da Brezilyalı futbolcu Mariano'nun performansı, sosyal medyada taraftarlar tarafından büyük tepki aldı.

Galatasaraylı futbolcuya flaş tepki! Bu gece İstanbul'dan git

İŞTE SOSYAL MEDYADAN MARIANO'YA GELEN TEPKİLER...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN