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Galatasaraylı futbolcuya flaş tepki! "Bu gece İstanbul'dan git"
Süper Lig'in 15. haftasında günün kapanış karşılaşmasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, son 10 dakikasına 2-0 önde girdiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Cimbom'un Brezilyalı futbolcusu Mariano, performansı sonrası taraftarlardan büyük tepki aldı. İşte sosyal medyadan Mariano'ya gelen tepkiler...
14 Aralık 2019 Cumartesi 22:36
Güncelleme: 14.12.2019 22:39
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Süper Lig'in 15. haftasında günün kapanış karşılaşmasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.
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Türk TelekomStadyumu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılı ekip, Feghouli ve Belhanda'nın golleriyle son 10 dakikaya 2-0 önde girdi.
Ancak 10 kişi kalan Ankaragücü, İlhan Parlak ve Kitsiou'nun golleriyle sahadan 1 puan ile ayrıldı.
Zirve yarışında büyük yara alan Cimbom'da Brezilyalı futbolcu Mariano'nun performansı, sosyal medyada taraftarlar tarafından büyük tepki aldı.