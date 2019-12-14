HaberlerGaleriFalcao ile Feghouli arasındaki diyalog maça damga vurdu!
Falcao ile Feghouli arasındaki diyalog maça damga vurdu!
Galatasaray Ankaragücü maçı ile Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sürdü. 10 kişi Ankaragücü karşısında 2-0'ı bulan ev sahibi Galatasaray, geri dönüşe engel olamadı. Ankaragücü 2-2 ile bir puanı kaptı. Aslan zirve yarışında yara aldı. Lig sonuncusu Ankaragücü ise zorlu deplasmandan 1 puan çıkararak büyük bir başarıya imza attı. Maça damga vuran olay ise Radamel Falcao ile Feghouli arasında yaşandı. İşte Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği golden sonra iki yıldız arasında yaşananlar...
14 Aralık 2019 Cumartesi 22:28
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de 15. hafta maçında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-2'lik beraberlikle bitti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın gollerini 53. dakikada SofianeFeghouli ve 83. dakikada YounesBelhanda (penaltı) kaydetti. Ankaragücü'nün golleri 88. dakikada İlhan Parlak'tan (penaltı) ve 90+1. dakikada SteliosKitsiou'dan geldi.
Ankaragücü'nün golcü futbolcusu Dever Orgill 45 ve 72. dakikada gördüğü sarı kartların ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Ankaragücü 10 kişi kaldığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen Galatasaray'dan puan aldı.
Bu beraberliğin ardından Galatasaray 24, Ankaragücü ise 10 puana ulaştı.