Falcao ile Feghouli arasındaki diyalog maça damga vurdu!

Galatasaray Ankaragücü maçı ile Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sürdü. 10 kişi Ankaragücü karşısında 2-0'ı bulan ev sahibi Galatasaray, geri dönüşe engel olamadı. Ankaragücü 2-2 ile bir puanı kaptı. Aslan zirve yarışında yara aldı. Lig sonuncusu Ankaragücü ise zorlu deplasmandan 1 puan çıkararak büyük bir başarıya imza attı. Maça damga vuran olay ise Radamel Falcao ile Feghouli arasında yaşandı. İşte Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği golden sonra iki yıldız arasında yaşananlar...

14 Aralık 2019 Cumartesi 22:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





