Falcao ile Feghouli arasındaki diyalog maça damga vurdu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Falcao ile Feghouli arasındaki diyalog maça damga vurdu!

Falcao ile Feghouli arasındaki diyalog maça damga vurdu!

Galatasaray Ankaragücü maçı ile Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sürdü. 10 kişi Ankaragücü karşısında 2-0'ı bulan ev sahibi Galatasaray, geri dönüşe engel olamadı. Ankaragücü 2-2 ile bir puanı kaptı. Aslan zirve yarışında yara aldı. Lig sonuncusu Ankaragücü ise zorlu deplasmandan 1 puan çıkararak büyük bir başarıya imza attı. Maça damga vuran olay ise Radamel Falcao ile Feghouli arasında yaşandı. İşte Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği golden sonra iki yıldız arasında yaşananlar...
14 Aralık 2019 Cumartesi 22:28
Falcao ile Feghouli arasındaki diyalog maça damga vurdu!

Süper Lig'de 15. hafta maçında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-2'lik beraberlikle bitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Falcao ile Feghouli arasındaki diyalog maça damga vurdu!

Galatasaray'ın gollerini 53. dakikada Sofiane Feghouli ve 83. dakikada Younes Belhanda (penaltı) kaydetti. Ankaragücü'nün golleri 88. dakikada İlhan Parlak'tan (penaltı) ve 90+1. dakikada Stelios Kitsiou'dan geldi.

Falcao ile Feghouli arasındaki diyalog maça damga vurdu!

Ankaragücü'nün golcü futbolcusu Dever Orgill 45 ve 72. dakikada gördüğü sarı kartların ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Falcao ile Feghouli arasındaki diyalog maça damga vurdu!

Ankaragücü 10 kişi kaldığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen Galatasaray'dan puan aldı.

Falcao ile Feghouli arasındaki diyalog maça damga vurdu!

Bu beraberliğin ardından Galatasaray 24, Ankaragücü ise 10 puana ulaştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN