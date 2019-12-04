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Galatasaray'ın yıldızına olay tepki! "Halı sahada bile oynatmam"
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim; Emre Mor, Yunus Akgün, Taylan Antalyalı, Selçuk İnan ve Jimmy Durmaz gibi sürpriz isimlerle sahaya çıktı. Galatasaray seyircisi önünde Tuzlaspor karşısında 1-0 yenik duruma düşünce sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepkiler yükseldi. Taraftarlar Galatasaray'ın yıldız ismi içinde flaş yorumlarda bulundu. İşte o yorumlar...
4 Aralık 2019 Çarşamba 22:18
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor maçının 21 kişilik kadrosuna altyapıdan 7 futbolcu dahil etti.
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Terim 11'de fazla süre alamayan ve genç futbolcuları sahaya sürdü.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim kupa rotasyonu yaptı.
Yoğun maç temposu ve sakat futbolcularının çokluğu nedeniyle Terim, Tuzlaspor 11'inde genç ve fazla süre alamayan futbolcularına şans verdi.
Deneyimli teknik adam, 21 kişilik maç kadrosuna altyapıdan 7 futbolcuyu dahil ederken, bunlardan Emin Bayram ile Yunus Akgün'ü 11'de görevlendirdi.