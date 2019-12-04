Galatasaray'ın yıldızına olay tepki! "Halı sahada bile oynatmam"

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim; Emre Mor, Yunus Akgün, Taylan Antalyalı, Selçuk İnan ve Jimmy Durmaz gibi sürpriz isimlerle sahaya çıktı. Galatasaray seyircisi önünde Tuzlaspor karşısında 1-0 yenik duruma düşünce sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepkiler yükseldi. Taraftarlar Galatasaray'ın yıldız ismi içinde flaş yorumlarda bulundu. İşte o yorumlar...

4 Aralık 2019 Çarşamba 22:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





